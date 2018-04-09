Причудливое кафе для неординарных людей

Расслабьтесь и будьте самими собой в этом хаотичном пространстве в южном Вьетнаме

Словарь Мерриам-Вебстер определяет словосочетание «представитель богемы» как «человек (например, писатель или художник), живущий незаурядной жизнью, как правило, вместе с другими такими же людьми».

Представители богемы не хотят подчиняться каким-либо политическим или социальным взглядам. Их часто считают чужаками, но они просто хотят, чтобы к ним относились как к творческим личностям, которые ведут свободную и неортодоксальную жизнь.

Эта философия была успешно реализована в кафе под названием Bohémiens в портовом городе Вунгтау. Хаотичный художественный дизайн кофейни, полный неуместных элементов, предлагает убежище для тех, кому нужно место, где можно быть просто самим собой.

Кафе привлекает внимание людей красочными граффити, стульями разных размеров и растениями, растущими из старых шин Небольшое пространство заполнено картинами, рисунками и перекрашенными оконными ставнями

На балконе царит расслабляющая атмосфера с зелеными растениями, наслаждающимися солнечным светом

Стены второго этажа окрашены в желтый цвет, клиенты могут сидеть на ковриках в японском стиле вокруг небольших столов

Комната заполнена предметами, которые дарят чувство ностальгии, такими как старая швейная машинка, старый телевизор и весы, часто используемые уличными торговцами

Старый трансформатор также составляет часть декора

Кафе Bohémiens предлагает напитки по доступным ценам, начиная с 15 000 VND (0,6 USD)