Интерьер мансарды: 10 стильных дизайнерских вариантов

Когда вы только задумываетесь над тем, каким будет ваш дом, в вашей голове уже созревает его образ. Ваш дом может быть практичным или романтичным, деловым или расслабляющим. Причем он далеко не всегда должен отображать вашу индивидуальность, как, например, духи. Главная задача дома — пестовать вашу индивидуальность, поддерживать стороны именно вашей личности, соответствовать именно вашим интересам об уюте или спокойствии.

Если вы в душе романтик, то архитектор обязательно вам предложит вариант оборудования мансарды. Практичные личности чаще всего «чердак» оставляют для привидений. Романтики же обожают мансардные помещения. Может, потому что так лучше видны звёзды.

Посмотрите на нашу подборку мансардных решений для того, чтобы понять, нужна ли вам вообще эта территория, и если всё-таки нужна, то какой она может быть.

1. Гостиная в мансарде

Самыми прекрасными в мансардах получаются укромные уголки «для души». В своих работах Оксана Турчак часто совмещает классику и современный стиль. И в этой мансардной гостиной ей удалось создать уютный уголок, который подойдёт не только для уединения, но и для милых посиделок с друзьями.

2. Библиотека в мансарде

Архитектор Вячеслав Деев прямо под крышей дома сделал место для чтения и уютную библиотеку. В окружении леса, под деревянной крышей мир книжных образов необыкновенно сильно западает в душу.

3. Детская в мансарде

В доме по проекту Анны Разумеевой-Смирновой мансарда полностью отдана на откуп детям, тут тоже есть немного классических вкраплений, но молодёжь есть молодёжь — ей больше по душе последние веяния. Поэтому в интерьере преобладает модный стиль лофт — гораздо более уместный для детских игр.

4. Спальня в мансарде

Современная архитектура дома, частично обшитого деревянными панелями коричневого цвета, во многом определила цветовую гамму и стиль интерьера. Едва увидев внутреннее пространство дома, дизайнер Ольга Черненко решила оформить его исключительно натуральными материалами, стараясь максимально раскрыть их природную красоту.

5. Спальня в стиле ретро

Ещё одна мансардная спальня в ретро-морском стиле принадлежит авторству дизайнеров Оксаны Турчак и Павла Пияйкина. Разрабатывая стилистическое решение интерьера, Оксана предложила вплести в канву пастельный прованс, нотки ностальгии и моря.

6. Ванная в мансарде

Одна из ванных комнат в доме по проекту Милы Узиковой. Из расположенных на потолке мансардных окон свет падает в центр и преображает пространство. Островная раковина при этом становится драгоценным сокровищем, центром композиционного решения. Для расположенного тут же цветка орхидеи такие условия содержания являются идеальными.

7. Гостиная в современном стиле

Еще одна небольшая уютная гостиная по проекту Ольги Черненко. Обилие натурального дерева в интерьере не делает его тёмным. Мастерство дизайнера заставляет этот уголок дома в нужный момент освещаться солнечными лучами. Впрочем, иногда можно и закрыть римские шторы и утонуть в приглушенном свете с его вечерним очарованием.

8. Кухня в мансарде

Кто сказал, что в мансарде могут быть только спальни и ванные комнаты? Вовсе нет! В этом мы можем убедиться, увидев дом по проекту Александра Куценко и Юлии Михайловой . Они расположили в мансарде небольшую зону нишевой кухни. И, надо признаться, смотрится она в потолочном свете просто великолепно!

9. Кабинет в мансарде

Кабинет, размещённый в мансардной зоне, всегда располагает к уединённой работе и спокойному чтению. И представить себе это «личное» пространство без каких-нибудь любимых вещиц невозможно.

10. Санузел в стиле современная классика

Даже трудно сказать, какая из этих ванных комнат по проекту Александра Кратовича красивее. Обе — просто шедевр. Мансардный свет делает их светлыми, а мастерски подобранная мебель и материалы — красивыми. Умелое сочетание классического и современного стилей.