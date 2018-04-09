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Как создать стиль шале в интерьере: советы профи и удивительная квартира из Магадана
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Как создать стиль шале в интерьере: советы профи и удивительная квартира из Магадана 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Не так давно мы демонстрировали в нашей традиционной интерьерной подборке всю прелесть «альпийских» интерьеров. Сегодня вместе Ириной Цинкер объясним принципы создания стиля шале в интерьере и постараемся удивить вас одной занимательной квартирой из Магадана. В этой квартире команда архитекторов из CO:interior воссоздала интерьер «небольшого сельского домика» (причём получилось это у них, на наш взгляд, очень даже неплохо).
CO:interior
Сервис CO:interior открывает возможность пользоваться уже готовыми интерьерными решениями, адаптируя их для разных жилых пространств. Основная задача, которую ставят перед собой дизайнеры CO:interior — помочь людям, собирающимся обновить своё жилое пространство, предлагая недорогие профессиональные решения. Проект стартовал год назад, однако коллектив дизайнеров, которые запустили этот сервис, имеет серьёзный опыт создания и реализации проектов. Помимо готовых решений ребята создают индивидуальные проекты.
cointerior.ru  Несмотря на то что шале — это разновидность кантри, практичность в этом стиле всегда остаётся на первом месте. Поэтому наличие каждого предмета в интерьере строго продумано.
Безусловно, к основным цветовым решениям относятся природные оттенки, которые ассоциируются прежде всего с отделочными материалами — камнем и деревом. При этом в качестве акцентных цветов рекомендуется использовать зелёные, красные и белые оттенки, символизирующие спелые ягоды, зелень листвы и снег.
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Стиль шале, как известно, отличается строгой привязанностью к просторным помещениям с высокими потолками. Однако даже в небольших квартирах интерпретировать стиль шале вполне реально:
используйте обычную вагонку, окрашенную масляной морилкой под тёмное дерево;
деревянные балки можно заменить виниловыми, имитирующими фактуру дерева. Они значительно легче деревянных и проще в монтаже;
воссоздать каминный портал можно с помощью гипсокартонной конструкции, облицованной каменной плиткой. В каминном портале поставьте свечи, фонари или имитируйте дровницу, которую можно украсить, например, гирляндой;
шкуры и ковры помогут поддержать настроение альпийского дома.
Квартира в Магадане в стиле шале
А теперь долгожданный эксклюзив — квартира из Магадана от CO:interior в стиле шале. На самом деле это бюджетный проект, и «альпийский» стиль там воссоздан только на кухне и в прихожей, но получилось интересно.
Белый в сочетании с натуральным древесным цветом привносит нотки скандинавского стиля в творение дизайнеров из CO:interior.
Roomble.com благодарит Ирину Цинкер за дельные советы. Надеемся, что вам было интересно. Устройте себе альпийскую зиму.
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