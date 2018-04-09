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Пасхальный стол — декор и сервировка: 23 идеи
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Пасхальный стол — декор и сервировка: 23 идеи 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Фото: blog.bedbathandbeyond.com  Даже если вы обычно ничем не накрываете стол, на праздник лучше воспользоваться тканевой скатертью. Будет ли она однотонной, цветной, из дорогой ткани или из простого льна или хлопка — не так важно. Главное — как следует выстирать и отгладить скатерть. Подходящие к скатерти тканевые салфетки тоже добавляют сервировке праздничности. Положите их на тарелки или рядом с ними, даже если на столе будут присутствовать обычные бумажные.
Фото: imaginegreatliving.com  Самое время достать из серванта нарядный сервиз и набор бокалов и приборов. Перед сервировкой стола ополосните посуду и как следует протрите её полотенцем — сияющее стекло и приборы не менее важны, чем разнообразие блюд.
Фото: mathewmitchell.net  Поделки к Пасхе своими руками: 33 идеи
Теперь можно приступать к декору. Вашему вниманию — 23 пасхальные идеи для украшения праздничного стола.
1. Именные карточки для гостей
Фото: 100layercakelet.com  Карточки хороши и для большого стола со множеством гостей, и для семейного застолья. Сделайте их из картона и напишите на каждой имя гостя. На обратной стороне можно написать поздравление.
2. Кольца для салфеток с букетами из живых цветов
Фото: 100layercakelet.com  Купите кустовые розы и другие небольшие цветы, добавьте зелёные листочки. Сделайте небольшие букетики и оберните ими кольца для салфеток, прикрепив цветы проволокой или бумажным скотчем.
3. Салфетки, перевязанные ленточкой
Фото: imaginegreatliving.com  Аккуратно сложите салфетки и перевяжите их лентой для цветов и подарков, атласной ленточкой или тесьмой.
4. Салфетка с одним цветком
Фото: redheadcandecorate.com  Хорошо будут смотреться и салфетки, перевязанные лентой или верёвочкой и украшенные одним цветком, например, ромашкой.
5. Цветок на тарелке
Фото: diy-enthusiasts.com  Можно просто положить на тарелку салфетку и сверху — цветок.
6. Декор из овощей
Фото: brendasweddingblog.com  Редиска как декор? Почему бы нет!
7. Декор с пасхальным яйцом
Фото: paneamoreecreativita.it  Роль декора может выполнить и пасхальное яйцо.
Пасхальные поделки: мастерим с детьми
8. Кольца для салфеток с «ушками»
Фото: casatreschic.blogspot.com  Кольца для салфеток можно сшить специально к Пасхе, добавив им «ушки» — они будут символизировать пасхального кролика.
9. Бумажные кролики как украшение для тарелки
Фото: decorecomgigi.com  Фото: cp. c-ij.com  Вырезанные из бумаги или картона изображения пасхальных кроликов тоже могут быть украшением стола. Воспользуйтесь одним из шаблонов или положитесь на свои художественные способности. Кстати, на обороте можно написать поздравление или «пасхальное меню», перечень блюд, которые будут поданы к столу.
10. «Кролик» из текстильной салфетки
Фото: womensfashionstatements.com  Саму салфетку тоже можно сложить так, чтобы получился кролик.
11. Бутылки и баночки как вазы
Фото: blesserhouse.com  В качестве небольших вазочек для цветов можно использовать красивые бутылки и баночки.
12. Цветочные композиции в закрытых сосудах
Фото: blesserhouse.com  Композиции из цветов, травы и мха можно поместить в большие кувшины или банки с крышками.
13. Ваза из… капусты
Фото: drivenbydecor.com  Вазой может послужить даже кочан молодой капусты! Для этого вырежьте в кочане отверстие и поместите внутрь стакан с водой.
14. Цветы в горшочках как декор
Фото: vssagi.com  Цветущие растения в маленьких горшочках сейчас можно купить во многих супермаркетах — воспользуйтесь ими как букетом.
15. Цветочная композиция в подставке для яйца
Фото: julieblanner.com  goodhousekeeping.co.uk  Мини-вазочкой может стать и подставка для яйца.
16. Украшение из нескольких букетов
Фото: 79ideas.org  Фото: tooopen.com  Собрав несколько небольших одинаковых букетов и поставив их в одинаковые же вазы, можно декорировать стол «цветочной галереей».
17. Большая композиция из свечей
Фото: wedoyoudo.wordpress.com  Композиция из нескольких свечей может занять на праздничном столе центральное место.
18. Скорлупки как подсвечники
Фото: littleinspiration.com  В качестве праздничных подсвечников могут подойти разноцветные скорлупки от яиц.
19. Свечи в форме яиц  Фото: thespruce.com  Кстати, сами свечи могут быть сделаны в форме яиц. Если вы не найдёте таких в магазине, попробуйте сделать их самостоятельно, воспользовавшись в качестве форм скорлупой от яиц.
20. Веточки в вазе с «яичным» декором
Фото: stayingclosetohome.com  Поставьте веточки с проклюнувшимися листочками в вазу, на дно которой уложены раскрашенные яйца — получится прекрасная замена обычному букету.
21. Ваза с декором из веток
Фото: cantril-iowa.com  Ещё один вариант декора вазы — спрятать её за «заборчиком» из веток.
22. Морковка в букете
Фото: lovegrowswild.com  Такой необычный вариант декора вазы подойдёт для букета из простых цветов — ромашек или хризантем. Хорошо, если по цвету они будут гармонировать с оранжевыми морковками.
23. Декор вазы из салфеток
Фото: yellowblissroad.com Отличный декор получится из кружевных бумажных салфеток — они сделают праздничной и нарядной даже простую баночку, выступающую в роли вазы. Фото на обложке: pixabay.com
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