Римские шторы своими руками: 3 мастер-класса разной сложности

Римские шторы сочетают в себе все преимущества обычных портьер и горизонтальных жалюзи. Они сделаны из ткани, поэтому их можно по праву назвать шторами, но их механизм управления очень напоминает устройство, приводящее в движение ламели жалюзи. Фото: allthingsthrifty.com Фото: @zdesignathome

Кстати, именно ненужные жалюзи можно использовать, чтобы сшить римские шторы своими руками. Можно и купить в магазине специальный механизм для римских штор. Фото: houzz.com.sg Фото: @maureenblankeninteriors

Шьют римские шторы как из плотной, так и полупрозрачной ткани, они могут быть одно— или двухслойными. На окне такие шторы могут выступать как соло, так и в комбинации с гардинами. Фото: @drapery_studio Фото: @classicmodernhome

В нашей подборке — общие рекомендации плюс три мастер-класса по римским шторам разной степени сложности, от самого простого, вообще не предполагающего шитья, до подробного способа изготовления классической модели двухслойных штор.

Шторы на люверсах своими руками: мастер-класс

Перед началом работы-1: Определитесь с креплением и размером шторы

В креплении римских штор возможны два варианта.

Первый: верхняя планка шторы крепится к стене выше проёма окна. Такая штора может опускаться немного ниже оконного проёма и быть немного шире него. Кстати, более высокое расположение штор зрительно поднимает потолки комнаты и делает её выше. Фото: hearthandholm.blogspot.com Второй вариант — крепление штор прямо к оконной раме, в непосредственной близости к стеклу. Высота и ширина такой шторы должна быть равна высоте и ширине оконного проёма. Этот вариант подходит, если вы хотите оставить подоконник свободным и открытым даже при закрытой шторе — например, если вы используете его как поверхность для хранения. Фото: evolutionofstyleblog.com От варианта крепления будет зависеть размер готовой шторы: в первом варианте лучше, чтобы он немного превышал размеры оконного проёма, во втором — чтобы точно ему соответствовал. В том и другом случае добавьте по 5 см к длине и высоте для подворотов.

Тюлевые шторы с прозрачными аппликациями: мастер-класс

Перед началом работы-2: Выберите ткань

Выбор ткани для римских штор в первую очередь зависит от того, насколько плотно они, по вашему замыслу, будут закрывать от света окно. Также стоит обратить внимание на фактуру и расцветку ткани и помнить о том, как вы их планируете крепить. Важно и то, планируете вы делать шторы одно— или двуслойными, рассчитывая, в том числе, время и силы: двуслойные шторы шить дольше и сложней. Фото: @irongateinteriors Тонкая лёгкая ткань подходит для штор в один слой. Выбирая её, посмотрите сквозь будущую штору на свет: она будет полупрозрачной, видна будет интересная фактура или плетение. Фото: @jillwhitedesigns

Ткань в горизонтальную полоску или крупную клетку может подчеркнуть огрехи шитья, а пёстрая или в мелкую клетку — наоборот, скрыть. Фото: @moonstoneinteriors

Для штор в два слоя фактура не так важна: они будут более плотными, меньше пропускающими свет. Тонкие шторы чаще крепят к раме окна, более увесистые, плотные — к стене над рамой. В любом случае выбранная ткань должна хорошо держать форму. Фото: @christopherfarrclothФото: @budgetblindsofma

Как сшить шторы с воланами: мастер-класс

Перед началом работы-3: Посчитайте нужное количество плашек

Римская штора разделена по горизонтали на несколько одинакового размера складок, каждую из которых поддерживает плашка. Традиционно количество складок (и плашек) рассчитывают, исходя из размеров окна:

Самые простые однослойные римские шторы: мастер-класс

За такие шторы можно браться даже новичкам, не очень смыслящим в шитье. Этот навык может вовсе не потребоваться, если у вас есть готовая штора нужного размера. Весь процесс изготовления одной шторы займёт всего пару часов. Правда, постирать такие шторы, например, в машинке, уже не получится. Фото: iheartnaptime.net Вам понадобится:

— готовая штора или отрез ткани,

— жалюзи,

— клей для ткани,

— ножницы,

— прищепки.

1. Определитесь с расположением и размером будущей шторы. Если у вас не готовая штора, а отрез ткани, подверните и обработайте края.

2. Займитесь жалюзи. Разложите их на полу и ножницами последовательно отрежьте верёвочки, как показано на фото. Важно: убедитесь, что вы оставляете целым шнурок, проходящий внутри ламелей. Снимите крышку в нижней части жалюзи, развяжите узлы и высвободите эти шнурки. Фото: iheartnaptime.net 3. Теперь надо определиться, сколько планок — и, соответственно, горизонтальных складок — будет на вашей шторе (см. таблицу выше). Ненужные ламели снимаем, они не понадобятся. Через отверстия оставшихся протягиваем шнуры и, сверившись с длиной ткани, завязываем их на нужном расстоянии. Если шнура немного не хватает, можно привязать к нему дополнительный кусочек (снаружи этого не будет видно). Фото: iheartnaptime.net 4. Разметив места крепления планок, смазываем их клеем для ткани и приклеиваем к шторе. По краям прижимаем прищепками. Фото: iheartnaptime.net 5. Когда клей высохнет, штору можно вешать — она готова. Фото: iheartnaptime.netОднослойные римские шторы без планок: мастер-класс

Такие шторы делать немного сложнее, чем предыдущие. В качестве механизма для них также используются жалюзи, но уже без планок — их заменяют ковровые колечки. Складки на таких шторах получаются более мягкими.

Вам потребуется:

— ткань для штор,

— жалюзи,

— ковровые кольца,

— деревянная планка, равная по длине ширине будущей шторы, и болты с кольцом (2, 3, 4 штуки — зависит от количества шнуров на жалюзи),

— клей для ткани,

— швейная машина, нитки и леска. Фото: littlegreennotebook.com 1. Определитесь с размером шторы. Обрежьте ткань, не забыв о припусках на подгибку. Обработайте края шторы на машинке. При желании пришейте снаружи декоративную тесьму. Фото: littlegreennotebook.com 2. Подготовьте механизм от жалюзи. Аккуратно отрежьте тонкий шнурок, также отрежьте нижнее крепление. Снимите все плашки, чтобы у вас остался только верхний крепёжный механизм и толстые шнуры. Фото: littlegreennotebook.com 3. Разложите ткань будущей шторы на ровной поверхности (например, на полу) лицевой стороной вниз. Сверху положите механизм жалюзи, расположив верхнюю плашку у края шторы. Приклейте механизм к верхнему краю шторы. Вытяните шнурки вниз и, ориентируясь по ним, с помощью линейки наметьте места крепления колец. Чтобы определить оптимальные расстояния между кольцами, см. таблицу выше. Фото: littlegreennotebook.com 4. Пришейте кольца, ориентируясь на метки. Пришивать лучше тонкой леской, она прочнее, чем нитки, плюс это будет более незаметно снаружи. Фото: littlegreennotebook.com 5. В ребро деревянной планки вверните болты с кольцами. Планку приклейте к нижней части шторы. Фото: littlegreennotebook.com 6. Проденьте шнуры через кольца, пришитые к шторе, и закрепите их внизу на кольцах планки. Штору можно вешать. Фото: littlegreennotebook.comДвухслойные римские шторы: мастер-класс

Двухслойные римские шторы шить сложнее, чем однослойные. Зато из таких штор вы сможете при необходимости вынуть спицы и постирать ткань в машинке.

Вам потребуется:

— механизм для римских штор со спицами,

— ткань для штор и для подкладки,

— липучка (лента велкро),

— ковровые кольца,

— ножницы, швейная машина, нитки и иголка.

В этом видео-мастер-классе подробно показано, как сшить и повесить на окно двухслойные римские шторы: