Все любят розовый: интерьеры из Сиднея, Лондона, Кейптауна и Киева

Розовый цвет как таковой редко вызывает приятные ассоциации у современного человека. Первое, что приходит в голову это куклы Барби и их бессмысленная сплошь ядовито-розовая атрибутика. Однако для вполне серьезной архитектуры классицизма был актуален именно розовый цвет. И не всегда он был разбавленным и спокойным. Сегодня розовый вновь популярен оттенки стал спокойно, глубже и интересней. Мы собрали подборку интерьеров с правильным и модным сегодня розовым.

Проектируя интерьер для этого китайского офиса дизайнер LI Xiang решил отбросить все лишние вспомогательные детали и оставить на виду лишь голый функционал фрагментарно выкрасив его в нежный розовый оттенок. Такой подход превратил холодные индустриальные цеха в легкое, арт-пространство, в котором как нам кажется будет невероятно приятно работать.

Кафе-ресторан Mulberry & Prince расположенный в Кейптауне, Южная Африка оформлен в трех основных цветах — пыльная роза, белый и черный. Сочетание, на наш взгляд, просто фантастическое. Облачно-розовая романтика заземляется черным камнем, он не дает улететь в в фантазиях слишком далеко постоянно напоминая о важности быть здесь и сейчас. Возможно авторы проекта — Atelier Interiors by Adri van Zyl задумывали несколько иную идею, но получилось, то что получилось.

История этого лондонского здания началась с проекта архитектора Джеймса Уайетта (James Wyatt) в 1779 году. Изначально в этом здании находилась штаб-квартира Королевского института британских архитекторов. Чуть позже здесь обосновалось лондонское ателье Christian Dior. А в 2002 года на этом месте ресторатор Мурад Мазуз (Mourad Mazouz) открыл ресторан sketch.

Вполне возможно что дизайнеры из India Mahdavi работавшие над интерьером вдохновлялись любимыми оттенками предыдущих владельцев. Как бы там ни было это сработало — у ресторана две звезды Мишлен и целое море постоянных гостей.

Привет из Украины! Blushhh! secret shop — это спроектированный AKZ Architectura, маленький шоу-рум одежды, где царствует нежно-розовая краска, серебренная фольга и сосредоточенный по периметру функционал. Ну очень необычное торговое пространство, которое однако же справляется с задачей и привлекает массу внимания.

Оригинальная архитектура хдания XIII века здесь конечно сохранения однако планировка, по словам архитекторов их CaSA — Colombo and Serboli Architecture переработана полностью. Квартира придумана для женщины работающей в индустрии моды и знающей толк в дизайне без срока годности. Розовый здесь почти прозрачный, еле заметный при этом отлично сочетающийся с серым и насыщенным синим.

“Парижская квартира” в Нью Йорке от Crosby Studios вобрала самые лучшие направления современного французского дизайна — классическая основа, мягкие формы, французские окна без занавесей, золото, бархат и несколько ультра современных предметов мебели. А еще здесь очень нежно раскрывается пыльная роза.

Лондонский ресторан North Audley Canteen решил расшириться вглубь и пригласил для освоения уже имеющегося подвала дизайнеров из Gundry & Ducker. Идея была простой и крайне занятной — создать в меру гламурное пространство в стиле Голивуда 40-х годов и соединить его с индустриальной эстетикой Лондона. Получилось роскошно.

Сиднейская строительная компания Horizon совместно с архитекторами из Tobias Partners трансформировали неуютный пляжный домик 80-х годов в современный четырехкомнатный городской дом. Кроме нежного розового оттенка нам в этом интерьере привлек медный камин, а также информация о том что стены этого дома покрыты пчелиным воском.

Просто китайский дом — розовый снаружи и сине-зеленый внутри. Ничего необычного. Авторы тривиальной идеи — Wutopia Lab. Нам кажется это очень мило. Особенно, с высоты птичьего полета.

Статья подготовлена по материалам сайта archilovers.com.

Читайте также:

20 самых красивых кухонь из натурального дерева

12 кухонь из инстаграмов дизайнеров и архитекторов