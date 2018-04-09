Дивные шторы для весеннего обновления интерьера: новинки-2018

Есть много способов преобразить интерьер к весне: от генеральной уборки до косметического ремонта. Но самый приятный и красивый — украшать дом новыми вещами: декором, живыми цветами, яркими предметами, текстилем. В частности, весеннее настроение в доме помогут создать шторы! И как удачно, что мы можем выбрать их из новинок лучших брендов, которыми нас как всегда радуют магазины Manders. На что особенно стоит обратить внимание, мы расскажем сегодня.

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Designers Guild, Giardino Segreto

Что объединяет весну и Designers Guild в первую очередь? Правильно, цветы! В коллекции как всегда множество цветочных принтов, ярких, нежных, пёстрых и сдержанных. При этом для любителей геометрии и однотонных тканей тоже найдутся свои сюрпризы. Главное, что все они будут в тех самых весенних оттенках, по которым мы так истосковались за зиму. Только представьте свои окна в окружении бабочек, пионов и полевых цветов!

Christian Lacroix, Natural History

Но не для всех весна ассоциируется с нежностью, кому-то просто надоели одни и те же пастельные оттенки. Пусть весна в вашем доме заявит о себе громко! Для этого в новой коллекции Christian Lacroix и используется преимущественно тёмный фон, на котором цветы и птицы, пусть даже нежных оттенков, кажутся в сто раз ярче, теплее, живее и радостнее. Не бойтесь тёмных оттенков, особенно если в доме всё в порядке с естественным освещением и есть большие окна.

John Derian, Picture Book

Эту коллекцию известный уже больше двадцати лет специалист по декупажу John Derian создал совместно с Designers Guild, и вы, без сомнения, уловите несколько общих идей у брендов. Если вы знаете, что такое декупаж, то сразу угадаете его черты в этих тканях, а если нет, можете просто наслаждаться красотой и очарованием каждого принта. Нам кажется, что трудно представить себе что-то более весеннее и подходящее для загородного дома. Но и в городской квартире с такими шторами аромат живых цветов появится, даже если последних в ней нет.

Zoffany, The Muse

Весна — это не только цветы, это главным образом обновление. Чтобы ощутить весенний настрой, совсем не обязательно обращаться только к ярким краскам и растительной тематике, достаточно просто сменить имидж. И новая коллекция с говорящим названием The Muse прямо об этом заявляет! Шторы в стиле ар-деко с благородным блеском, сдержанными или смелыми оттенками, несложными элегантными рисунками или неожиданно крупными принтами помогут комнате ожить. Как девушка расцветает в новом платье, так интерьер выйдет из зимней спячки с новыми шторами!

Harlequin, Zapara

Выбор между разными идеями может быть и в пределах одной коллекции, и это здорово! Самые актуальные в сезоне зелёные тропические принты отлично подойдут для того, чтобы встретить с ними весну. Вы точно не ошибётесь, будете в тренде, да и зелёный цвет в интерьере — это самое правильное решение. Но Harlequin в своей этнической коллекции спешит угодить всем. Не хотите растений? Пусть будут полоски, главное — сочного оттенка и с контрастными элементами. Это ведь ваша весна, и только вам решать, какой она будет.

Scion, Nuevo

Поклонники минималистских принтов и уютных ретрооттенков всегда с волнением ждут новых идей от Scion. В этой коллекции всё как всегда очень просто и незатейливо — настолько, что она сразу выделяется на фоне прочих брендов. Кактусы, листья, геометрия — все образы угадываются мгновенно, сразу становятся родными, понятными и домашними. И ведь именно этого нам хочется весной! Чтобы нас окружали приятные и близкие нам по духу люди и вещи, чтобы мы чувствовали себя среди них как дома и возрождались после зимних холодов в уюте, тепле и положительных эмоциях.

Sanderson, Embleton Bay Коллекция в натуральных оттенках в первую очередь рождает ассоциации с отдыхом на природе, с деревней и ещё немного с Пасхой. Если приход весны для вас в первую очередь связан с праздниками, то тёплые шторы с полевыми цветами, тёплой гаммой и акварельными рисунками как раз подойдут. Нам кажется, что сквозь них особенно красиво в интерьер будут проникать проникать солнечные блики. Кажется, это нужно проверить на себе.

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