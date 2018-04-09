Уэйн Гретцки продал особняк в Южной Калифорнии за $4,2 млн

Это уже третье имение, которое Гретцки продал за последние 15 месяцев на территории клуба, созданного знаменитым гольфистом Джеком Никлаусом . Его последняя сделка — особняк в средиземноморском стиле с черепичной крышей, занимающий 520 кв.м. Известный хоккеист приобрел недвижимость с четырьмя спальнями в июле 2017 года за $3,6 млн и значительно модернизировал интерьер, сообщает Mansion Global.

Семья заменила темные обои и непривлекательные атласные драпировки на белоснежные стены и минималистичные оконные рамы; обновила дверные проемы и каминные полки. Но самые значительные изменения коснулись кухни: Гретцки с супругой перекрасили пространство в белый цвет, заменили столешницы, используя белый мрамор, и добавили модную люстру.

Для внешнего оформления дома использовались белый и бежевый цвета.