Тренды офисного и архитектурного освещения — 2018: новинки технологий

Освещение, как и любая другая крупная индустрия, неразрывно связанная с дизайном интерьера, вносит весомый вклад в общий облик конечного продукта — красиво оформленного дома, квартиры или офиса.

Увы, не каждый дизайнер интерьера использует передовые и инновационные технологии, потому есть смысл получить профильную консультацию.

Мы передаём слово специалисту по системам освещения Виталию Павлову , руководителю российского представительства ABV Löwen (Германия). Он побывал на легендарной выставке по освещению Light+Building 2018 и расскажет, что именно привлекло его внимание.

Виталий Павлов, специалист по системам освещения.

В сфере освещения с 2005 года. Работал в представительствах таких фабрик, как LIVAL, HALLA, XAL.

С 2016 года руководит российским представительством немецкой компании ABV Löwen, которая представляет ряд европейских светотехнических фабрик в России и странах СНГ.

www.abv-loewen.de — В марте во Франкфурте-на-Майне прошла выставка Light+Building 2018, на третьей в мире по величине выставочной площадке под названием Messe Frankfurt (более 660 000 квадратных метров). Выставка Light+Building проходит один раз в два года, что даёт возможность компаниям и фабрикам каждый раз удивлять нас новинками и технологиями.

Посмотрим, что предлагают нам производители архитектурных систем освещения и что актуально при проектировании освещения именно в офисах и на коммерческих площадках, ведь самые последние разработки в направлении светодиодного (LED) освещения чаще всего используются именно здесь.

Встраиваемые модульные системы

Главным трендом на выставке стали встраиваемые модульные системы. Если раньше приходилось выбирать между предложениями двух-трёх фабрик, чья продукция не всегда была по карману заказчикам, то сегодня такие модульные системы предлагают все компании, которые производят архитектурный свет.

Не стоит думать, что теперь они находятся в сегменте экономкласса, ведь большинство новинок всё равно приходит к нам от топовых фирм и производителей. Причём некоторые из них имеют не совсем привычные для подобных систем, оригинальные и эксклюзивные в дизайне световые модули (фото 1 и 2 выше). Но я встретил и несколько более бюджетных, на 15—20% дешевле (фото 3 выше).

Встраиваемые светильники: тренды-2018

Теперь поговорим о простых встраиваемых светильниках, хотя слово «простой» здесь уже не совсем применимо. Относительно новый тренд на выставке Light+Building 2018 — это встраиваемые светильники с оптикой и решётками, их часто можно встретить в дизайне потолка в американских офисах.

Такие решётки называются растровыми и сейчас используются совсем не в том формате (например, прежде был популярен крупногабаритный размер, 60 на 60 см). Сегодня это миниатюрные, аккуратные модели, которые имеют индивидуальную оптику на каждый светодиод. Растровая решётка здесь металлическая или пластиковая, дизайнерская, а каждая светодиодная ячейка индивидуальна.

Если раньше такие технологии использовали несколько фабрик, которые специализируются именно на архитектурном освещении, то сейчас их применяют и остальные производители светотехники (фото 1 выше). Преимущества таких светильников неоспоримы.

Во-первых, у таких светильников за счёт оптики выше КПД, так как свет не растворяется в пространстве, а чётко и в своем полном объёме, без каких либо потерь, доходит до освещаемых поверхностей. То есть подсветка получается точечной, сильной, но без яркого света.

Во вторых, за счёт дизайнерской растровой решётки светильник становится невидимым и создает футуристичный образ в интерьере (фото 2 выше). То же самое касается накладных и подвесных интерьерных светильников (фото 3 выше).

Офисные системы освещения

Офисные системы освещения достойны отдельного блока. Европейские производители стараются обеспечить более комфортный рабочий процесс пользователям.

Как мне показалось, простые профильные светильники выходят из моды. На их место приходят мобильные и индивидуальные решения для освещения рабочих мест, о чём говорит и сама выставка Light+Building 2018. Практически каждая фабрика, которая разрабатывает системы для офисного освещения, представила торшеры и настольные лампы именно для офисов (фото 1 и 2 ниже).

Некоторые светильники даже можно индивидуально интегрировать в мебель. Популярные светотехнические фабрики уже подписывают контракты с такими же популярными мебельными брендами о выпуске специальных серий офисной мебели именно с возможностью интеграции светильников в мебель (фото 3 ниже).

Светильники с шумопоглощающими элементами

Ещё один тренд в офисном освещении — светильники с шумопоглощающими элементами. Ведущие европейские светотехнические фабрики представили новинки разных форм и цветов и в этом направлении. Кстати, практически на всех таких светильниках у каждого светодиода своя оптика.

Датчики присутствия в светильниках

Практически все светильники для офисного освещения оснащены датчиками присутствия. Плюс в них интегрирована система, позволяющая организовать автоматизированное динамическое освещение помещений. Работа искусственных источников света строится с учётом воздействия на активность, самочувствие и настроение человека (Human Centric Lighting).

Параметрические и геометричные системы и модули

Особо хочу отметить офисные системы, которые абсолютно независимы от геометрии помещения и высоты потолков, даже если они разные по всему пространству.

Это самое важное, что я хотел отметить в тенденции развития архитектурного и офисного света. Если попытаться описать всё, что можно увидеть и узнать на выставке Light+Building во Франкфурте, получится книга. Поэтому рекомендую всем посетить выставку в 2020 году. Уверен, нам покажут ещё более интересный и продвинутый свет.

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