20 идей преображения съёмной квартиры

Порой бывает — возьмёшь квартиру в аренду, и вроде всё в ней хорошо: удобные системы хранения, свежий ремонт, хорошие стеклопакеты, горячая вода круглосуточно, соседи порядочные. И всё бы ничего, если бы не эта ужасная стена в гостиной, которая сводит с ума, как только входишь в комнату. Что же делать, если вместе со всеми комфортными условиями вам достался такой «сюрприз»?

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Обои, окраска и декоративная отделка

Этот вариант подходит в том случае, если вы можете договориться со своим арендодателем о глобальных изменениях. Если остановите свой выбор на обоях, выбирайте те, которые можно многократно красить.

Стикеры, оригами, виниловые наклейки

Если хозяева квартиры с вами не согласны и настаивают, чтобы стены и дальше оставались такими, какие они есть, то можно попробовать украсить стену материалами, которые механически её не повредят, например разноцветными стикерами. Результат поднимает настроение, а при желании от такого декора всегда легко избавиться.

Другой вариант из этой же серии — разнообразные оригами или вырезанные вами облака, бабочки, цветы, которые можно закрепить на леске и развесить на стене.

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— Если стены в съёмной квартире крашеные, их изменить проще. Перекрасить, если квартиросъёмщик позволяет — самый очевидный вариант. Причём красить можно не всю поверхность стены, а создавать какие-либо узоры с помощью малярного скотча или трафаретов.

Если же стены не подлежат таким капитальным переделкам, выбирайте различные варианты декораций, например виниловые наклейки, они легко удаляются со стены, когда придёт время. Если же на стенах квартиры изначально есть обои, пожалуй, самый удобный вариант — это зеркала, картины или постеры, в зависимости от общего стиля.

Граффити и роспись ручной работы

Граффити и живопись — смелые и очень креативные варианты. Такая стена точно привлечёт внимание гостей, но и хозяева квартиры должны быть готовы к таким переменам. Если все только за, смело можно брать в руки баллончик или кисть — и творить.

Наше мнение:

— Помните, что крупные рисунки подходят только для просторных помещений. Чтобы визуально «расширить» площадь, используйте светлые оттенки. Для придания дополнительного объёма поэкспериментируйте с содержанием рисунка, например, можно изобразить дорогу, поле или пляж, то есть открытое пространство, которое создаст иллюзию продолжения комнаты.

Стеллажи, шкафы, полочки

Нет времени и желания делать ремонт и переделку — закройте стену мебелью. Есть возможность — поставьте в эту часть комнаты шкаф или стеллаж (в одной из его ниш расположите телевизор). Так стена станет полноценной функциональной частью комнаты.

Всевозможные полочки, ниши, подвесные шкафчики, этажерки тоже пригодятся. Их можно комбинировать, составляя интересные геометричные фигуры на стене. Если вы решили самостоятельно смастерить полочку — поэкспериментируйте с её дизайном, например изобразите буквы или соты.

Классика жанра — ковёр на стене

Добрый старый ковёр на стене — советская классика, которая придёт на помощь, если со стеной категорически ничего нельзя делать: ни красить, ни оклеивать, ни декорировать полками. Отчаиваться не стоит! Ковёр способен задать характер всему интерьеру, и если, например, он выполнен в марокканском или скандинавском стиле, то почему бы и всю комнату не оформить в одном из этих направлений?

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У вас ограниченный бюджет? Хотите за небольшие деньги стильно обустроить съёмную квартиру? Предлагаем вам десять эффективных способов, которые помогут сделать это.

Съёмная квартира — временный вариант, но это вовсе не означает, что возвращаясь в арендованное жильё не хочется чувствовать себя как дома. Мы собрали для вас десять лучших идей, как обустроить съёмную квартиру, не затратив при этом особых средств и не нарушив правил проживания, установленных хозяевами жилья.

Хозяева съёмных квартир бывают разные: кто-то разрешает творить в арендованных четырёх стенах всё, что душе угодно, а кто-то не позволяет сделать минимальный косметический ремонт даже за деньги жильцов. Исходя из этого, возможности квартиросъёмщиков разительно отличаются: кто-то может перекрасить стены, выбросить всю старую мебель и оформить жильё так, как хочется, кому-то же нельзя даже вынести на помойку старое скрипучее кресло. А ведь жить в уютной и приятной глазу квартире хочется всем.

Именно поэтому в сегодняшней статье мы собрали 10 практических советов по украшению и обустройству съёмной квартиры, касающиеся, в первую очередь, декора и всего того, что даже самый строгий хозяин не сможет запретить.

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