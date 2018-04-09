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Интерьер маленькой комнаты с обоями: 25 очаровательных примеров
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Интерьер маленькой комнаты с обоями: 25 очаровательных примеров 

IVD.ru 38 минут назад
Фото: IVD.ru
1. Светлые обои
Все знают о главном дизайнерском правиле для маленьких комнат — они должны быть светлыми. За счёт этого пространство кажется больше и воздушнее. Поэтому, само собой, если вы решились оклеить небольшую комнату обоями, предпочтение лучше отдать светлым вариантам.
Фото: Instagram oboikina42
Фото: Instagram oboikina42
Фото: Instagram wallpaperworldusa
За основу совершенно необязательно брать белый цвет — обои могут быть молочного цвета, голубого, серого, розового. Сгодятся любые пастельные оттенки, но желательно, чтобы они были холодными — такое цветовое решение тоже визуально увеличивает пространство.
2. Обои с рисунком
Прошло время, когда обои ассоциировались исключительно с витиеватыми цветочными узорами. Безусловно, и сейчас такие обои можно наклеить, например в спальне, — важно только, чтобы цветы не были слишком яркими и огромными — иначе они зрительно уменьшат комнату. Цветочные обои особенно уместно будут смотреться в классических спальнях, интерьерах в стилях кантри и прованс.
Фото: Instagram oboikina42
Фото: Instagram olgaprinova
Отличным решением для маленьких комнат станут обои с ненавязчивым орнаментом или геометрическим узором: точки, клетка, полоски, зигзаги — все они не будут привлекать к себе (и скромному метражу) лишнее внимание. Оклеить такими обоями можно либо все стены, либо только одну, либо лишь часть стены.
Фото: Instagram artdeco_vlad
Фото: Instagram remonty.msk  Впрочем, можно выбрать и более сложные варианты. Например, в помещении на фото ниже скомбинированы простые обои в полоску и полотно с рисунками на морскую тему. Благодаря тому, что оттенок у обоих вариантов совпадает (к тому же они светлые), интерьер смотрится незагруженно и гармонично.
Фото: Instagram oboikina42
А вот довольно смелый вариант — одна из стен узкого коридора оклеена обоями с активным принтом. Из-за того, что в оформлении задействованы только светлые тона и использованы зеркала, комната выглядит легко и просторно.
Фото: Instagram artdeco_spb  3. Обои с полосами
Отдельного внимания заслуживают обои с полосами — они хорошие помощники в деле зрительного увеличения пространства.
Если выбрать вариант с горизонтальными полосками, хотя бы на одной стене, узкая комната станет казаться шире.
Фото: Instagram in_love_with_decor
А вертикальные полосы визуально поднимут потолки, что для крошечных типовых квартир просто необходимо.
Фото: Instagram design_info
4. Обои на акцентной стене
Если вы не хотите оклеивать всю комнату обоями, то можно применить их в отделке только одной стены. Дизайнеры часто используют этот приём: и чтобы разнообразить пространство и привнести в него оригинальность, и чтобы решить вполне конкретные практические задачи.
Так, узкая комната будет казаться шире и визуально станет более квадратной, если сделать акцентной дальнюю стену. Для этого совершенно необязательно выбирать обои контрастного цвета: сойдут светлые варианты с красивым принтом или гармонирующие с отдельными элементами обстановки, как на примерах.
Фото: Instagram in_love_with_decor
Фото: Instagram point21.my  Обои также стоит использовать для зонирования пространства. Опять же можно выделить зону орнаментом, хотя и резко выделяющиеся варианты в данном случае будут смотреться уместно.
Фото: Instagram agapova.design
Фото: Instagram lady_stil
Фото: Instagram salon_premiera_astana
Фото: Instagram small.flat.ideas
Фото: Instagram theinsidenz
Если же вы просто хотите привнести изюминку в оформление, но при этом не переборщить, используйте приём, о котором мы написали выше, — скомбинируйте обои похожих цветов на разных стенах или наклейте на одной стене однотонные обои, а на другой — принтованные.
Фото: Instagram melissarussodecor
5. Фотообои
В дизайн интерьеров возвращаются на время забытые фотообои — правда, изображения на них становятся интереснее и разнообразнее. Думаете, их нельзя применить в маленькой комнате? Заблуждаетесь. На той же акцентной стене они будут смотреться великолепно — главное, выбрать правильный вариант.
Вы можете остановиться на светлых, спокойных обоях в цвет остальных стен — комната станет интереснее, но не потеряет в визуальном объёме.
Фото: Instagram small.flat.ideas
Замечательный вариант — фотообои с перспективой. Они создают иллюзию, что комната «продолжается во вне», а малогабаритному пространству это только на пользу.
Фото: Instagram small.flat.ideas
Фото: Instagram small.flat.ideas
Фото: Instagram small.flat.ideas
Впрочем, можно выбрать даже тёмный или яркий вариант. Но в этом случае вся остальная комната должны быть максимально светлой, чтобы сохранялось ощущение лёгкости.
Фото: Instagram small.flat.ideas
Фото: Instagram new.interior
Следуйте этим несложным советам, и тогда обои только помогут вашей комнате стать больше и красивее. А если что-то всё-таки пойдёт не так, не переживайте: к счастью, обои всегда можно переклеить.
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