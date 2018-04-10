7 ошибок при ремонте квартиры

Допускать ошибки во время ремонта очень затратно — и по финансам, и по времени, да и нервов на исправление уходит немало. Чтобы их избежать, достаточно продумать все свои действия еще на этапе планирования. Как это сделать, рассказывает Дмитрий Кулаков

В бюджет включаются расходы на дизайн, материалы, мебель и закупку строительных материалов. Учитывайте дополнительные траты на чрезвычайные ситуации (не пренебрегайте этим пунктом, ведь всегда приходится что-то переделывать или докупать).

Также не начинайте ремонт, не имея в своем распоряжении всех денежных средств для его завершения.

Чтобы не было мучительно больно за разрушенные стены, а возведенные на их месте конструкции соответствовали вашим ожиданиям, хорошо потрудитесь над разработкой профессионального дизайн-проекта.

Ремонт делайте в строгой последовательности: демонтаж, возведение перегородок, штукатурка, коммуникации (сантехника, электрика, вентиляции), пол, потолок. Последний «становится в очередь» и ждет полного облагораживания стен и пола. А отделка завершает весь трудоемкий и долгий ремонтный процесс.

Обратите внимание, что интернет, телевидение, кондиционирование устанавливаются только перед отделочными работами. Иначе кабели и провода испортят внешний вид обновленного интерьера.

Не стоит пренебрегать звукоизоляцией, даже если помещение очень маленькое или ваш бюджет сильно ограничен — акустический комфорт крайне важен для здоровья и производительности. Есть недорогие и тонкие материалы, которые позволят сэкономить и место, и бюджет. Сделайте выбор в пользу каменной ваты — пробка, пенопласт и ковры не справятся с задачей шумоизоляции.

Очень важен правильный монтаж звукоизоляции. Не отказывайтесь от важных аксессуаров — например, от уплотнительной ленты, которая используется для виброизоляции и уплотнения швов и стыков.

Не забудьте проверить помещение на наличие сквозных отверстий и пустот. Часто после звукоизоляции комнаты слышимость остается — шум проникает через вентиляцию или даже незначительные отверстия для розеток. Их необходимо заделать — и не монтажной пеной, а например, бетоном.

Материал экологичный и негорючий, поэтому может использоваться для детских комнат и медицинских учреждений. Перегородка со звукоизоляцией Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ, каркас на стене из пеноблоков 100 мм, обшитом 2 листами ГКЛ и с использованием уплотнительной ленты ROCKWOOL, показывает индекс изоляции воздушного шума 55 дБ, что соответствует требованиям к стенам даже между квартирой и магазином.

Зачастую при активации электроприборов возникают перебои с электричеством. Для правильной работы и безопасного использования сразу устанавливайте автоматические выключатели на устройства (желательно на каждое, а не только на те, что потребляют больше всего энергии).

Чтобы не прибегать к помощи удлинителей и сетевых фильтров, до начала работ по электроснабжению определитесь, где и какая мебель будет расположена. Это позволит составить более точный план расстановки розеток, которые всегда лучше делать больше, чем планировалось изначально.

Очень важно, чтобы все строительные работы выполнялись специалистами. При выборе бригады обратите внимание на наличие портфолио, а также возможность подрядчика показать вам объект, где ведутся работы, либо где они уже были завершены.

Иллюстрации: дизайн-проекты «Точки дизайна».