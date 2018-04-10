Оформляем спальню с гардеробной: идеи + товары

Многие владельцы квартир мечтают о гардеробной в спальне, а дизайнеры находят для нее место даже в маленьких комнатах. Тоже хотите? Делимся идеями, которые вдохновляют.

Самый популярный вариант создания гардеробной — выстроить ее с помощью листов ГКЛ. Как же вписать появившийся объем в интерьер спальни? Выкрасите перегородки в тот же цвет, что и основные стены, и установите одинаковые двери. Украсить пустую стену можно фотографиями или постерами.

Сделать границы спальни и гардеробной незаметными помогут прозрачные стеклянные перегородки. Так вы поймаете сразу двух зайцев: создадите удобную систему хранения и не уменьшите визуально помещение.

Если размеры комнаты не позволяют сделать большую гардеробную, выделите несколько квадратных метров в изголовье кровати и установите перегородку. Чтобы установить шкафы параллельно и передвигаться между ними с комфортом, сделайте гардеробную проходной. К тому же симметрично висящие шторы станут дополнительным декором.

При небольшом метраже комнаты гардеробная может быть по размеру, как встроенный шкаф. Чтобы сделать удобный доступ к полкам, вместо двери используйте шторы. Подберите текстиль под цвет стен: так шторы не будут бросаться в глаза, но при этом скроют беспорядок.

Чтобы зонировать пространство в большой квартире, спроектируйте подиум для спальни и гардеробной. Перегородки выкрасьте в цвет основных стен и декорируйте молдингами или деревянными планками — глухая стена сразу превратится в декоративную.