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Оформляем спальню с гардеробной: идеи + товары
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Оформляем спальню с гардеробной: идеи + товары 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
Многие владельцы квартир мечтают о гардеробной в спальне, а дизайнеры находят для нее место даже в маленьких комнатах. Тоже хотите? Делимся идеями, которые вдохновляют.
Самый популярный вариант создания гардеробной — выстроить ее с помощью листов ГКЛ. Как же вписать появившийся объем в интерьер спальни? Выкрасите перегородки в тот же цвет, что и основные стены, и установите одинаковые двери. Украсить пустую стену можно фотографиями или постерами.
Сделать границы спальни и гардеробной незаметными помогут прозрачные стеклянные перегородки. Так вы поймаете сразу двух зайцев: создадите удобную систему хранения и не уменьшите визуально помещение.
Если размеры комнаты не позволяют сделать большую гардеробную, выделите несколько квадратных метров в изголовье кровати и установите перегородку. Чтобы установить шкафы параллельно и передвигаться между ними с комфортом, сделайте гардеробную проходной. К тому же симметрично висящие шторы станут дополнительным декором.
При небольшом метраже комнаты гардеробная может быть по размеру, как встроенный шкаф. Чтобы сделать удобный доступ к полкам, вместо двери используйте шторы. Подберите текстиль под цвет стен: так шторы не будут бросаться в глаза, но при этом скроют беспорядок.
Чтобы зонировать пространство в большой квартире, спроектируйте подиум для спальни и гардеробной. Перегородки выкрасьте в цвет основных стен и декорируйте молдингами или деревянными планками — глухая стена сразу превратится в декоративную.
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