Парижская квартира в Москве: проект Марины Филипповой

Квартира предназначена не для постоянного проживания: заказчики — супруги, которые бывают в Москве по долгу службы. Основная задача дизайнера — создать удобную функциональную планировку.

Поскольку заказчикам хотелось получить спокойный интерьер, в котором чувствуется много воздуха, самой удобной планировкой оказалась анфилада.

Пространство кухни-столовой отделено от гостиной большим проемом. Спальня отделена от гостиной распашными дверями. Такие же двустворчатые двери ведут в прихожую.

Чтобы придать пространству более классический вид, создали иллюзию толстых стен, как в старых домах. На самом деле в толще стен между комнатами прячутся стеллажи для книг и платяные шкафы. Для крупногабаритных предметов в квартире есть кладовка.

На стенах и потолке — гипсовая лепнина. «Чтобы она не смотрелась слишком архаично, мы немного поиграли с объемами привычных классических составляющих, — объясняет Марина Филиппова. — Так, обычно мелкий „горох“ был увеличен в несколько раз».

На дверях — старинные латунные ручки, которые использовались в старинных особняках в России в начале прошлого века. Обстановка собрана из предметов разных эпох. В гостиной диван Dedar, в обивке тканью в пятнышко.

Анималистическую тему продолжают винтажные светильники с основанием из рога и шкура белой коровы. В кухне-столовой гарнитур GNovars дополнен ручками из латуни и рога.

Зеркала, расположенные на одной оси, связывают гостиную и кухню-столовую и в то же время раздвигают пространство: невольно думаешь, нет ли в анфиладе еще одной комнаты?

Гостиная Отделка: краска, Manders; гипсовая лепнина Напольное покрытие: паркетная доска Мебель: диван, Collection Pierre в обивке тканью в пятнышко; придиванные тумбы из мрамора выполнены по эскизам декоратора; кресла винтажные Освещение: люстра, Eichholtz, винтажные лампы с основаниями из рога

Кухня-столовая Отделка: краска, Manders; обои ручной работы, Fromental Напольное покрытие: паркетная доска Мебель: кухня GNovars, дополненная ручками из латуни и рога; обеденный стол из коллекции Marina Filippova Design; стулья, Michael Reeves Освещение: винтажная люстра, Venini; напольные светильники выполнены на заказ по эскизам декоратора Декор: овальная рама для зеркала из МДФ изготовлена на заказ

Спальня Отделка: краска, Manders; на стене за изголовьем кровати гипсовое панно Напольное покрытие: ковролин из натуральной шерсти, компания «Зефир» Мебель: изголовье кровати, консоль и прикроватные тумбы изготовлены на заказ по эскизам декоратора Освещение: антикварные бра привезены из Парижа

Ванная комната Отделка: мрамор, дубовые панели Напольное покрытие: мрамор Освещение: светильники, Pouenat Санфаянс: раковина, Villeroy & Boch Смесители: Hansgrohe