Отделка вагонкой: 10 необычных примеров из российских интерьеров

Совсем недавно мы уже воспевали вагонку в западных интерьерах и вот наконец-то собрали коллекцию идей от российских дизайнеров и архитекторов.

В одном из своих проектов дизайнер интерьеров Ирина Кривцова обшивала потолок тонированной в светлый оттенок вагонкой. Архитектурная динамика пространства в сочетании с матовыми поверхностями светлого дерева придаёт интерьеру ощущение открытого пространства. Здесь мы видим жёсткий контраст с традиционной для дачных домов отделкой лакированной вагонкой.

Дизайнер интерьеров Татьяна Беккер предпочитает тонировать вагонку маслами Cabot, растирая их. И рекомендует не жалеть денег на краску, тогда любая деревяшка будет выглядеть круто. Чего мы не ожидали, так это того, насколько здорово вагонка может смотреться в качестве фасадной отделки.

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Виталия Романовская, дизайнер интерьеров:

— Я очень люблю делать проекты в стиле прованс, где часто использую дерево, в том числе вагонку. Для меня это просто незаменимый материал, относительно недорогой и натуральный. Вагонкой я предлагаю обшивать помещение локально — например одну из стен или потолок, используя её в качестве декора. При этом есть масса интересных, небанальных приёмов. Вагонку можно положить под наклоном, ёлочкой, можно покрыть краской, лаком или маслом.

Недавно в проекте «Фазенда» мы обжигали сосновую брашированную вагонку паяльной лампой, затем красили цветным маслом. С помощью этого приёма графично проявилась текстура дерева, цвет очень хорошо лёг в необожжённые области, получилось очень интересно! Главное, я поняла — выкрасить вагонку лучше заранее, а лишь потом крепить.

— Обработка дерева огнём стала японским национальным ремеслом, популяризировали же её европейские дизайнеры. Для термической обработки нет ограничений — можно воспользоваться бытовой газовой горелкой и при этом получить плавное чередование светлых и тёмных линий. Профессионалы же используют промышленные инструменты (при этом температура поднимается до 2 000 градусов по Цельсию). Традиционные технологии предполагают, что дерево горит самостоятельно, создавая неповторимые узоры. В любом случае окончательный результат зависит от мастерства конкретного человека: обжечь, удалить излишки золы, закрепить финишным покрытием. Вариаций множество: глубина обжига, гладкая или структурированная очистка, с покрытием или без (!) — на ваше усмотрение….

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Дизайнер интерьеров Ольга Буржуа обшила часть стены на кухне крашеной вагонкой. Мягкий оттенок лаванды отлично сочетается с оливковой витриной, а слегка проглядывающая текстура дерева подчёркивается фактурной напольной доской.

Дизайнер интерьеров Тина Гуревич поделилась снимками своего проекта квартиры-студии, отделанной вагонкой. Обе стены здесь с подсветкой. Благодаря оттеночным решениям и скрытой подсветке вагонку в этом проекте уже язык не поворачивается назвать банальной.

Архитектор Дмитрий Крюков использовал вагонку в отделке загородного дома в Комарово. Особенно эффектным здесь получился мансардный потолок.

Дизайнер интерьеров Елена Тимченко спроектировала интерьер в стиле прованс, где в качестве отделки использовала состаренную окрашенную вагонку. Прованс сам по себе очень уютный стиль, а в проекте Елены он получился ещё и очень трогательным и как будто обжитым.

В этом проекте дизайнер интерьеров Ольга Макарова использовала тонированную светлым лаком вагонку из лиственницы. Древесину серо-коричневого оттенка нечасто используют в интерьере, а зря — выглядит она, на наш взгляд, очень круто.

Архитектор Евгений Будник обшил вагонкой сантехническую коробку. Приём довольно простой, но благодаря зазорам между досками и подсветке выглядит он очень оригинально.

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