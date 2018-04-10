Мода Plus Size: стильные идеи для весеннего гардероба

WandBstore

Дизайнеры WandBstore создали удобную и сильную одежду для жительницы большого города. она ходит на выставки художников-абстракционистов

Затяжная зима с тоской по солнечным дням натолкнула дизайнеров марки на создание яркой капсулы, наполненной отголосками культурной жизни мегаполиса. Не сложно представить жительницу большого города в юбке из бежевого жаккарда с переплетенными линиями бордового. зеленого и желтого цвета на выставке художников-абстракционистов. В коллекции преобладают темные оттенки, которые служат фоном для ярких всплесков геометрических рисунков, контрастирующих по оттенку и фактуре. Нейтральные черные и активные красные, графитовые и васильково-синие. И даже дерзкие, но лаконичные решения с элементами из эко-кожи.

LESSISMORE

Минимализм занимает главное место в коллекциях бренда LESSISMORE, о чем и говорит название. Но это не значит, что дизайнеры марки пренебрегают современные трендами: в новой линейке спокойные оттенки перекликаются с яркими вставками на одежде в стиле колор-блок. Здесь присутствует клетка, вельвет и тресковые фасоны.