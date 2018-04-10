Ремонт без дизайнера: 22 эксклюзивных примера

Дмитрий поведал нам историю своего становления на дизайнерском поприще. История эта показалась нам очень интересной, поэтому мы решили опубликовать её целиком.

— Всё началось летом в Одессе, в 2010 году, сразу после получения диплома. Поработав в нескольких фирмах, я понял, что категорически не согласен с подходом к работе и видением архитектуры у тамошних директоров. Везде царила классика: как в фасадах, так и в интерьерах. А директора шли на уступки любым пожеланиям заказчика. Всем было всё равно, что получится. Некоторое время я искал соратников — тех, кто мыслил бы в том же направлении, что и я. Как оказалось, многие архитекторы и дизайнеры крайне тщеславны, и не все готовы к командной работе. Своя фамилия под проектом иногда важнее совместных усилий для достижения хорошего результата. Посткризисное время и отсутствие родителей-архитекторов поначалу очень усложняло работу: было мало заказов. К тому же Одесса — это не Москва, тут работы всегда было меньше. Тем не менее сдаваться было бессмысленно, ведь я хотел быть архитектором.

Полтора года назад, после нескольких неудачных архитектурных «тандемов», я наконец-то нашёл единомышленника. После чего наше уже совместное дело стало идти в гору. Нашей новой студии скоро исполнится год. Однако сейчас у нас уже есть проекты в нескольких странах, причём одновременно. А команда, которая выросла до десяти человек, загружена работой.

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За пять лет я увидел, как огромное количество людей, потративших до шести лет на обучение, сдались в первый же год кризиса. Многие ушли в различные смежные сферы. Но не я.

В архитектуре и дизайне остаются только те, кто действительно хочет этим заниматься. Впрочем, тут по-прежнему много волков в овечьей шкуре. Но речь сейчас не об этом.

Дмитрий Сивак, архитектор

Ну а теперь долгожданные картинки.

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