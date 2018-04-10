Как создать интерьер в стиле бохо-шик: 6 главных секретов успеха

Богемный стиль в интерьере не так уж и далёк от нашей с вами земной жизни. По сути, главное отличие богемных интерьеров состоит в свободе и неограниченном творческом порыве. Сегодня мы разберём стиль бохо-шик на составляющие и раскроем его главный секрет.

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1. Светлый фон Для столь харизматичного стиля светлый фон наиболее желателен — яркие оттенки, богатые фактуры, множество деталей из разных стилей и эпох будет проще всего «подружить» в условиях нейтрального фона.

2. Лёгкое освещение

Бохо-шик — это в первую очередь настроение. С точки зрения эмоциональной окраски нет более сильного инструмента в арсенале дизайнера интерьеров, чем освещение. Правильный выбор его источников поможет создать антураж любого характера.

3. Рукотворные предметы

Бохо-шик — стиль свободных творческих личностей, готовых реализовать себя в любой области. А значит, акварелям с бегущими лошадьми, предметам гончарного промысла, полотнам с каллиграфией и картонным авиамоделям просто необходимо найти достойное место в интерьере.

4. Трофеи из путешествий

Всё, начиная от магнитиков на холодильник и заканчивая аутентичными предметами мебели, может и должно стать полноправной частью интерьера в стиле бохо-шик.

5. Яркий текстиль, сделанный вручную

Лоскутные одеяла, домотканые ковры, расшитые вручную платки и шали, народные костюмы и балдахины — одни из самых ярких отличительных черт стиля бохо-шик.

6. Предметы искусства

Этот пункт едва ли вызовет удивление. Однако есть вещь, которую стоит держать в голове, подыскивая подходящий плод разума — он должен быть настоящим. Это не может быть реплика или репродукция — только оригинальные предметы искусства, ведь вы, в конце концов, создаёте собственный предмет интерьерного искусства.

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