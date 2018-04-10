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Как создать интерьер в стиле бохо-шик: 6 главных секретов успеха
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Как создать интерьер в стиле бохо-шик: 6 главных секретов успеха 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Богемный стиль в интерьере не так уж и далёк от нашей с вами земной жизни. По сути, главное отличие богемных интерьеров состоит в свободе и неограниченном творческом порыве. Сегодня мы разберём стиль бохо-шик на составляющие и раскроем его главный секрет.
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1. Светлый фон  Для столь харизматичного стиля светлый фон наиболее желателен — яркие оттенки, богатые фактуры, множество деталей из разных стилей и эпох будет проще всего «подружить» в условиях нейтрального фона.
2. Лёгкое освещение
Бохо-шик — это в первую очередь настроение. С точки зрения эмоциональной окраски нет более сильного инструмента в арсенале дизайнера интерьеров, чем освещение. Правильный выбор его источников поможет создать антураж любого характера.
3. Рукотворные предметы
Бохо-шик — стиль свободных творческих личностей, готовых реализовать себя в любой области. А значит, акварелям с бегущими лошадьми, предметам гончарного промысла, полотнам с каллиграфией и картонным авиамоделям просто необходимо найти достойное место в интерьере.
4. Трофеи из путешествий
Всё, начиная от магнитиков на холодильник и заканчивая аутентичными предметами мебели, может и должно стать полноправной частью интерьера в стиле бохо-шик.
5. Яркий текстиль, сделанный вручную
Лоскутные одеяла, домотканые ковры, расшитые вручную платки и шали, народные костюмы и балдахины — одни из самых ярких отличительных черт стиля бохо-шик.
6. Предметы искусства
Этот пункт едва ли вызовет удивление. Однако есть вещь, которую стоит держать в голове, подыскивая подходящий плод разума — он должен быть настоящим. Это не может быть реплика или репродукция — только оригинальные предметы искусства, ведь вы, в конце концов, создаёте собственный предмет интерьерного искусства.
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