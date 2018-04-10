Дом с бассейном, двумя кухнями и огромной ванной комнатой

Этот дом был построен в 1980 году, но в 2015-м его полностью реконструировали, сделав пристройку и частично изменив фасады. Реновацию проводило архитектурное бюро Hillam Architects.

Дизайн забора и входной зоны уже заявляют тему необычной чёрно-белой архитектуры.

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Бассейн под открытым небом — вещь в наших широтах, казалось бы, редко используемая, но если его делать с подогревом воды — почему бы и нет?

В доме две кухни: одна в самом доме, другая — под навесом на воздухе, возле бассейна.

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