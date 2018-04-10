Ещё
В «Белэкспоцентре» пройдут ярмарки, посвященные даче, отдыху и уютному дому
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Белэкспоцентре» пройдут ярмарки, посвященные даче, отдыху и уютному дому 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
С 11 по 15 апреля в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» будут проходить две межрегиональные ярмарки: «Дачный сезон» и «Уютный дом» и спецвыставка «Отдых. Спорт. Охота. Рыбалка».
Организаторами выставок выступают департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, департамент экономического развития, управление физической культуры и спорта Белгородской области, а также администрация Белгорода, «Союз садоводов России», Белгородская торгово-промышленная палата и выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр».
На ярмарке «Дачный сезон» белгородцы смогут приобрести необходимый садовый инвентарь, семенной и посадочный материал, получить консультации по вопросам культивирования садовых и цветочных культур.
На выставке «Отдых. Спорт. Охота. Рыбалка» будет представлены услуги туристических фирм, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров, спортивные и туристские товары, одежда и обувь для спорта и отдыха, рыбалки и охоты.
Традиционная «Уютный дом» ярмарка представит мебель для дома и дачи, предметы интерьера, хозяйственные товары, текстиль. Посетители ярмарки смогут совершить не только полезные покупки, но и получить консультации по дизайну интерьера, зонированию пространства.
Всего свою продукцию представляют 186 предприятий из 16 регионов России и Республики Беларусь.
Официальное открытие пройдет 11 апреля в 11.00. Также в рамках работы выставок запланировано заседание круглого стола «Актуальные вопросы развития внутреннего туризма в регионе», спортивный праздник, открытые городские соревнования по автомодельному спорту «Кубок „Белэкспоцентра“, семинар по проектированию малых пространств и новым технологиям выращивания овощей.
АиФ: последние новости
Жителя Липецкой области подозревают в совращении 15-летней девушки По каким признакам распознать рак кожи? Чем нельзя красить яйца на Пасху?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо43
В королевской семье появилась модель Playboy2
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы6
Отец показал голое фото Бузовой52
5 самых верных мужчин по знаку зодиака2
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение