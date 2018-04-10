В «Белэкспоцентре» пройдут ярмарки, посвященные даче, отдыху и уютному дому

С 11 по 15 апреля в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» будут проходить две межрегиональные ярмарки: «Дачный сезон» и «Уютный дом» и спецвыставка «Отдых. Спорт. Охота. Рыбалка».

Организаторами выставок выступают департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, департамент экономического развития, управление физической культуры и спорта Белгородской области, а также администрация Белгорода, «Союз садоводов России», Белгородская торгово-промышленная палата и выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр».

На ярмарке «Дачный сезон» белгородцы смогут приобрести необходимый садовый инвентарь, семенной и посадочный материал, получить консультации по вопросам культивирования садовых и цветочных культур.

На выставке «Отдых. Спорт. Охота. Рыбалка» будет представлены услуги туристических фирм, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров, спортивные и туристские товары, одежда и обувь для спорта и отдыха, рыбалки и охоты.

Традиционная «Уютный дом» ярмарка представит мебель для дома и дачи, предметы интерьера, хозяйственные товары, текстиль. Посетители ярмарки смогут совершить не только полезные покупки, но и получить консультации по дизайну интерьера, зонированию пространства.

Всего свою продукцию представляют 186 предприятий из 16 регионов России и Республики Беларусь.

Официальное открытие пройдет 11 апреля в 11.00. Также в рамках работы выставок запланировано заседание круглого стола «Актуальные вопросы развития внутреннего туризма в регионе», спортивный праздник, открытые городские соревнования по автомодельному спорту «Кубок „Белэкспоцентра“, семинар по проектированию малых пространств и новым технологиям выращивания овощей.