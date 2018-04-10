12 мест для хранения в квартире, о которых вы даже не задумывались

1. Ящики в изголовье кровати

Несколько настенных галошниц, ящиков или полок, подобранных в цвет кровати и расположенных в ее изголовье, помогут организовать стильное хранение постельного белья, книг, журналов и других мелочей.

Фото: Instagram juliaoradesign

2. Обратная сторона двери

Дверь может стать прекрасным местом для хранения: достаточно дополнить ее рейлингами, органайзером для мелочей или надверной вешалкой. Особенно пригодится эта идея для детской: в случаях, когда игрушки буквально некуда складывать, она станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Фото: Instagram rachel.ramage

3. Многоярусная подставка для сладостей

Самая обыкновенная подставка, предназначенная для красивой подачи пирожных и других сладостей, может сослужить прекрасную службу в деле организации хранения. К примеру, с ее помощью можно устроить стильный чайный уголок. Или увеличить полезное пространство подоконника или прикроватной тумбочки.

Фото: Instagram spareroomuk

4. Кладовая на кухне

Бытует мнение, что гардеробные и кладовые могут себе позволить лишь владельцы больших квартир и домов. Хотя на самом деле именно маленьким квартирам эти решения помогают избавиться от визуального шума и загроможденности пространства, сконцентрировать хранение в одном месте и отказаться от массивной мебели в каждом углу и без того тесного жилья.

Небольшое пространство, отведенное под хранение, позволит оформить саму кухню лаконично и при этом разместить все припасы, а также не отказываться от необходимого инвентаря и посуды.

Фото: Instagram ourvintagenest

5. Пространство вокруг окна

Удивительно, но даже в небольших квартирах пространство вокруг оконного проема зачастую пустует. А ведь там можно организовать уютный уголок для чтения и отдыха.

Фото: Instagram meekaal.ahmed

6. Дверцы шкафчиков

Внутренняя сторона дверей шкафчиков может стать замечательным помощником в организации дополнительного хранения. Владельцы маленьких квартир особенно оценят эту идею: таким образом, к примеру, можно компактно и удобно разместить баночки со специями на кухне.

Фото: Instagram lifeinanewbuild

Также эта идея придется по душе владельцам собак: на внутренней стороне дверец шкафов в прихожей можно удобно расположить поводки и ошейники.

Фото: Instagram lifeinanewbuild

7. Пространство над унитазом

Еще одно место, которое зачастую пустует даже в небольших квартирах, — это стена над унитазом. Почему бы не разместить там несколько полок или даже неглубокий навесной шкафчик? Пригодится для хранения бытовой химии, туалетной бумаги, банных принадлежностей и прочих мелочей.

Фото: Instagram beautifulpaper

8. Полки в основании кровати

Кроватью с подъемным механизмом и внутренними ящиками для хранения уже никого не удивишь. Однако для детской комнаты гораздо более удобной будет модель с открытыми и закрытыми полками и выдвижными ящиками в основании. Удобный и стильный вариант для хранения игрушек и других мелочей, обеспечивающий быстрый и легкий доступ ко всему необходимому.

Фото: Instagram time4sleepuk

9. Оконный проем

О пространстве вокруг окна выше мы уже упомянули. Но можно пойти еще дальше — и задействовать для хранения сам оконный проем! Не стоит, конечно, полностью блокировать солнечный свет, но разместить, скажем, несколько полок для посуды на кухне, — вполне приемлемое решение.

Фото: Instagram mcarealtors

10. Дополнительные полки для кухонного гарнитура

Расширить потенциал кухонного гарнитура можно, дополнив его аккуратными открытыми полками под навесными шкафчиками. Простое, лаконичное и практичное решение.

Фото: Instagram emmahakim7

11. Ниши

Эффективный способ выгадать несколько дополнительных квадратных метров для хранения — обустроить ниши в стенах. Так можно найти место даже в крошечной прихожей или миниатюрном санузле. Увы, для несущих стен этот совет не годится.

Фото: Instagram arc_dweller

12. Пространство вокруг дверного проема

Взгляните на пространство вокруг дверных проемов вашей квартиры. Оно все еще пустует? Пора исправлять! К примеру, можно аккуратно расположить в этом месте домашнюю библиотеку или коллекцию дисков с музыкой и фильмами. А на кухне неглубокий открытый стеллаж, размещенный вокруг двери, станет отличным местом для хранения посуды или контейнеров с припасами.

Фото: Instagram welsh1930srenovation