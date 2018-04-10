Для тех, кто хочет быть в тренде: 20 синих кухонь

Одна из самых популярных фабрик немецких кухонь Leicht предлагает использовать для фасадов небесно-голубой цвет. С нашей точки зрения, кухня в таком цвете хорошо впишется как в современный интерьер, так и в интерьер в стиле 50-х и 60-х годов, что сейчас тоже очень популярно.

Если говорить в целом про кухонные тренды, то, конечно, тон здесь задают именно кухни Германии. Фабрика Allmilmo трактует модный синий как оттенок «электрик».

Хотим обратить ваше внимание, что в большей части примеров кухни делаются синими не целиком, а только их нижние шкафы. Таким образом не происходит перегруза цветом. Этот пример — от немецкой фабрики Ewe.

Этот исключительно красивый цвет фасадов вы можете найти у французской фабрики Mobalpa.

Вы, возможно, удивитесь, но этот невероятно красивый оттенок синего принято по-русски называть «керосиновым», а по-английски — petroleum. Нашли у итальянской фабрики Snaidero.

Необычный пример синего цвета: дымчатый серо-синий. Есть у немецкой фабрики Nolte.

Глянцевые синие фасады — «мечта мечты» для многих. Найдено у испанского концерна Porcelanosa Grupo.

А вот этот фантастический оттенок того же синего называется «чирок», его прочили главным цветом на 2013 год, но фактически в интерьерную моду он вошёл только в 2015-м. Кухни с такими фасадами производит итальянская фабрика Scavoloni.

У любимой нашей редакцией итальянской фабрики Varenna тоже есть очень красивый оттенок синего. Здесь фасады не просто матовые, они будто бы отделаны декоративной фактурной штукатуркой, которая чуть играет на свету.

В кантри-окружении синяя кухня может придать пространству настроение прованса. Для достижения пущего эффекта фасады стоит украсить рисунками цветов.

С насыщенным синим отлично сочетается никель, бронза и медь. Выбрать лучше какой-то один металл и подобрать фурнитуру, светильники и сантехнику именно в этом оформлении.

При подборе столешницы для синей кухни мы рекомендуем обращать внимание на цвет стен или фартука. В этом случае очень хорошо работает чёрный.

Добавить света пространству поможет яркий небесный оттенок кухни, лучше всего он работает на белом фоне.

Если у вас возникло ощущение, что новая кухне не вписывается в пространство, попробуйте выкрасить оконные рамы и подоконник в оттенок нового гарнитура.

Тем, кого пугают слишком насыщенные оттенки в кухне, мы рекомендуем выбрать модель в двухцветном формате — таким образом, чтобы основная часть оттеночно полностью соответствовала светлому фону.

Маленькая кухня просто обязана быть яркой! В ином случае и без того крошечное пространство будет ещё и скучным.

Деревянная синяя кухня — это очень стильно и при этом уютно. Деревянные фасады, деревянный фартук и деревянная столешница. К синему в таком варианте можно добавить оттенок натуральной древесины.

Кухня без навесных шкафов встречается редко, однако даже в этом случае развивать интерьер по вертикали всё равно необходимо. В таком варианте он реализован через узкую горизонтальную нишу и подвес с держателями для посуды.

Патинированная кухня в стиле американской классики сейчас переживает новое рождение. С появлением ретросмесителей и бытовой техники в стиле 60-х дизайнеры всё чаще начали возвращаться в прошлое загородной Америки.

Матовые синие фасады отлично сочетаются с хромом, бронзой и никелем. Белый мрамор и тёмное дерево работают на контрасте друг с другом и создают законченную органичную композицию.

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