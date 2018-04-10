Как разместить в однушке спальню, гостиную, рабочий кабинет и кухню: 10 решений

1. Использовать альков

Владельцы маленьких квартир неправильной формы в выигрыше: альков или углубление в стене придется как нельзя кстати. В нем можно расположить кровать, а рядом в углу — столик для работы. Остальное пространство задействовать под гостиную и кухню: объединенную, как в этом случае, или с перегородкой — зависит от исходной планировки.

Фото: achadosdedecoracao.blogspot.ru 2. Сделать подиум

И разместить на нем кровать с рабочим местом. Зонирование пространства с помощью подиума — одно из самых простых решений для владельцев малогабаритных квартир.

Соорудить подиум не так уж сложно, а, разместив на нем кровать с рабочим столиком, получится отлично распланированное пространство. Подиум можно отделять небольшой перегородкой или обойтись без нее — на ваше усмотрение.

Фото: Instagram oksana_donskaya

3. Перенести домашний офис на лоджию

Простое, но рабочее решение — разместить пространство для работы на утепленном балконе или лоджии. Тогда в комнате легко будет найти место для полноценной кровати и приема гостей, а кухню оставить без изменений.

Фото: Instagram housetrends_ufa 4. Воспользоваться мебелью-трансформером

Современные находки в мебельной сфере позволяют забыть о проблемах с недостатком квадратных метрах. Теперь и кровать, и письменный стол «прячутся» в шкаф и при необходимости открываются, а в свободном доступе всегда остаются зоны гостиной и кухни.

Фото: Instagram mebelindividual

Такая мебель стоит недешево, и это может стать препятствием. Попробуйте поискать мастеров в своем городе и сделать мебель на заказ. Возможно, получится выгоднее.

5. Зонировать пространство с помощью стеллажа

Речь снова о зонировании, но на этот раз с помощью обычного стеллажа. Таким образом легко сделать две зоны и объединить нужное: гостиную с рабочим местом или спальню и стол для работы. Если спальня у окна, как в этом случае, так будет лучше.

Фото: ikea.com.cy 6. «Сэкономить» на кухне

Чаще всего дизайнеры при проектировке малогабаритных квартир экономят на спальнях, предпочитая раскладные диваны. Есть идея — сэкономить на кухне. Разместить несколько шкафов в нише и оборудовать небольшую рабочую зону. Этот вариант понравится владельцам квартир-студий. Но стоит учесть, что небольшая кухня удобна не для всех — любителям готовить и большим семьям с детьми, где без регулярного приготовления не обойтись, лучше поискать другой вариант.

Фото: Instagram myscandinavianhome

7. Оборудовать рабочее место на подоконнике

Сделать вместо подоконника импровизированный рабочий офис — продуктивная идея. Тогда даже в студии получится организовать функциональное пространство с гостиной, спальней, кухней и хоум-офисом.

Фото: Instagram apartmenttherapy

8. Применить барную стойку в роли рабочего места

В небольших квартирах приходится идти на компромиссы. Например, задействовать обеденную зону в качестве рабочего места. Барная стойка, кстати, неплохое решение для замены обеденной группы. Но подойдет оно только для семейной пары без детей или холостяков. Большой семье за ней не поместиться.

Фото: Instagram very_scandi

9. Сделать импровизированный стол в стеллаже

Отсавить пустую полку, которая при необходимости превращается в импровизированный стол для работы, — хорошая идея для маленькой студии.

Фото: Instagram kajastef

10. Использовать любую нишу

Каждый свободный угол должен быть задействован — заповедь владельца малогабаритки. Используйте любую нишу, чтобы поставить там маленькую полку и таким образом организовать там рабочее место.

Фото: Instagram _studiom3_