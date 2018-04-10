Перепланировка однушки для семьи из трёх или четырёх человек 

Наталья Гусева, архитектор Родилась в Москве (москвичка в пятом поколении), окончила общеобразовательную школу и детскую художественную школу Краснопресненского района в 1984 году, в 1986 году окончила художественное училище, в 1994-м — МАрхИ, факультет жилищного строительства. В 1996-м создала собственную дизайн-студию «Кварта-эко». Сейчас руководит собственным дизайн-бюро Guseva-Style. www.guseva-style.com Для начала уточним, что речь пойдёт про однокомнатную квартиру в типовом доме серии II-35. Ну а теперь передадим слову архитектору Наталье Гусевой. Вариант 1. Небольшая гостиная и зеркальная стена — Вариант рассчитан на проживание семьи из трёх человек: родителей и одного ребёнка. Жилые комнаты: спальню родителей и детскую я спроектировала с окнами. Зону кухни (значительно большую и полноценную) я отнесла к «мокрой зоне», добавив к кухонной мебели стиральную машину и уменьшив при этом санузел. В этом варианте у нас получается небольшая общая комната для приёма пищи и просмотра ТВ-программ. Рекомендую в этой комнате для эффекта расширения пространства сделать одну из стен зеркальной. Это может быть стена, составленная из больших зеркальных панелей, например. Главное, что это стена увеличит пространство и будет отражать свет от светильников. Дверь в санузел рекомендую сделать раздвижную, чтобы не занимать пространство в небольшой прихожей. В прихожей же для удобства можно повесить на стену откидное сиденье. Статьи по теме Как удобно и красиво организовать хранение в студии или однокомнатной квартире Как сделать свою квартиру ультрамодной: лофт с бетонными стенами Вариант 2. Две детские + кровать в алькове Этот вариант перепланировки рассчитан на проживание семьи с двумя детьми, то есть на четыре человека. Естественно, будет немного тесновато, но в тесноте — да не в обиде! Две полноценные детские комнаты спроектированы с окнами. В этих комнатах дети могут готовить уроки, спать, хранить свои вещи. Двухспальная кровать для родителей расположена в алькове и составляет 160 см в ширину. Кровать можно отгородить раздвижными дверьми или занавесом. Главное — обеспечить в алькове хорошую вентиляцию. Шкаф для хранения вещей расположен в общей зоне и является перегородкой с кухонной зоной. В центре общей комнаты, рядом с кухонной зоной, расположена барная стойка. Рекомендую сделать зеркальными стены в общей комнате и в небольшом холле (где располагаются входы в комнаты детей), чтобы пространство было зрительно увеличено. Санузел я предлагаю сделать совместным с душем, таким образом будет сэкономлена большая площадь для создания алькова. В прихожей нужно смонтировать на стену откидной стульчик, а на другой стене можно сделать вешалку. Вариант 3. Большая кухня и окно на потолке Вариант «перепланировка» предназначен для проживания семьи из трёх человек: двух взрослых и одного ребёнка. Этот вариант довольно традиционен и больше подойдёт для семьи, где мама — домохозяйка, так как большая кухня спроектирована с окном. То есть предполагается, что рабочее место мамы — на кухне. В спальне нехватка окна компенсируется зеркальной стеной, расширяющей пространство и отражающей искусственный свет. Для большего комфорта днём можно имитировать на потолке окно с дневным светом. Санузел предлагаю сделать с душевой кабиной — для экономии пространства, но при желании можно установить вместо душа сидячую ванну.
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