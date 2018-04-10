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Яркая квартира для художника
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Яркая квартира для художника 

Salon.ru 4 часа назад
Фото: Salon.ru
Ольга признаётся, что ей нравится решать сложные задачи, а ещё она любит нестандартные решения. «Я всегда стараюсь использовать необычные цветовые сочетания, дизайнерские мебель и светильники, уделяю большое внимание деталям — интерьер держится на них». Общность взглядов и художественных предпочтений ещё больше сблизила дизайнера и заказчика в работе: Ольга не преминула воспользоваться тем, что хозяин в обычной жизни предпочитает яркие краски, и предложила оформить будущий интерьер столь же смело и броско.
Квартира планировалась для одного человека, поэтому дизайнер построила интерьер, исходя из интересов и образа жизни владельца. Особых проблем с перепланировкой не было: наличие всего одной несущей стены позволило организовать пространство, так как того хотел владелец. Ключевым моментом стала цветовая гамма. Цвета подобраны с учётом влияния на психическое и эмоциональное состояние человека. Часть стен в гостиной покрашена в глубокий красный. Это рекомендованный цвет для пространств, где планируются активная творческая работа или встречи с друзьями — красный будоражит и заряжает энергией.
Для интерьера спальни выбран синий оттенок, помогающий расслабиться, успокоиться, а вкрапления оранжевого способствуют заряду новой энергией, поднимают настроение, вселяют уверенность, вызывают позитивные чувства и радостные эмоции.
Белый цвет ассоциируется с чистотой и элегантностью — его использовали для кухни, чтобы визуально увеличить небольшое по площади пространство, к тому же это отличный фон для чёрных акцентов, которые вдохновляют, бодрят и побуждают к действиям. Получился красочный калейдоскоп помещений — цветотерапия в действии!
Автор проекта Ольга Черненко отмечает: «Я давно заметила, что у нас очень любят бежевые интерьеры. И дело не только в цвете, это касается и материалов, фактур — в одном помещении редко можно встретить их разнообразие. А зря. Я предпочитаю создавать интерьеры с яркими нотами, это может быть один элемент в комнате, зато сразу меняются настроение и аура помещения. Меня радует то, что многие мои постоянные заказчики перестали бояться экспериментов, стали лучше разбираться в современном дизайне и с готовностью откликаются на смелые идеи».
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