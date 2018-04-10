Модный маникюр 2018: взрывные хиты этой весны

Весна — это время преображений, новых встреч и романтических свиданий. Новый сезон 2018 сможет порадовать вас яркими и стильными идеями дизайна ногтей, которые прекрасно дополнят любой образ. Модные тенденции маникюра 2018 этой весной приятно удивят…

Основные направления в маникюре 2018

Многие дизайнеры нейл-арта уже давно определили главные тенденции этой весны. Известно, что сегодня в моде естественная красота. Она предполагает нежные и лаконичные оттенки, которые можно дополнить минимальными украшениями в виде блесток и страз. Возможно некоторым такой дизайн может показаться неинтересным, но не нужно делать поспешных выводов!

Благодаря ярким и нежным цветам, можно создать стильный маникюр, который придаст вашему новому образу особый шарм.

Стоит отметить, что в этом сезоне есть несколько трендовых идей весеннего маникюра 2018:

яркие бирюзовые и синие тона;

цветочные мотивы;

эффект «омбре»;

стильный маникюр «negative space»;

красный маникюр.

Нежно-голубой маникюр

Неоспоримым лидером весны 2018 выступит маникюр в голубых тонах. Он символизирует внутреннюю гармонию и выражает спокойствие. Одинаково хорошо смотрится как на длинных, так и коротких ногтях.

Маникюр в этом цвете может быть выполнен в разных стилях:

«лунный френч»;

«градиент»;

матовый голубой маникюр;

комбинированный стиль;

маникюр с рисунком.

Кроме того, его можно совмещать и с другими более насыщенными цветами. Самыми популярными этой весной станут бирюзовые, розовые и мятные оттенки лаков, которые в тандеме с голубым подарят вам безупречную палитру для нежнейших вариантов весеннего дизайна.

Цветочные мотивы: маникюр 2018

Если у вас появилось желание изменить что-то в образе к приходу весны, то цветочный маникюр 2018 станет для этого идеальным вариантом. Учитывая основные требования современной моды, можно сказать, что в этом сезоне популярными будут простые изображения цветов, нанесенные на однотонное покрытие. Это могут быть небольшие цветы сакуры или вишни, красивые узоры или простые веточки. Хорошо смотрятся на ногтях мягкие оттенки розового, сиреневого, желтого и зеленого.

Очень красиво выглядят объемные изображения цветов, которые располагают на одном ноготке. Также в моде необычное сочетание рисунка, нанесенного на фон другого цвета или градиентный переход.

Конечно же, для того чтобы нарисовать идеальные и четкие линии вам понадобится опытный нейл мастер. Но если вы хотите сделать цветочный маникюр самостоятельно, то в этом вам смогут помочь специальные наклейки. Они достаточно просты в применении и не слишком отличаются от оригинала.

Геометрические линии и полоски

Маникюр «геометрия» продолжает радовать своих поклонников уже несколько сезонов подряд. В этом году актуальными будут тонкие хаотичные линии, небольшие квадраты или прямоугольники. Помимо этих геометрических рисунков, большую популярность набирает продольная полоска на одном ноготке.

Такое оформление представлено в различных стилях и может быть выполнено с помощью:

блесток;

обратного градиента;

втирки;

фольги.

Главное правило такого дизайна — ровные, симметричные линии, которые гармонично сочетаются с однотонным покрытием. В результате у вас получится интересный и неповторимый маникюр.

Модный красный маникюр: интересные идеи

Страстный и чувственный красный цвет завоевал особое место в области нейл-арта. Из года в год его актуальность растет, а различные варианты дизайна поражают своим многообразием. Весной 2018 года дизайнеры выделили несколько модных тенденций и идей красного маникюра.

К ним относят:

«Классический градиент» — универсальный дизайн, который создает невероятный цветовой переход. Для создания классического варианта вам потребуются несколько контрастных оттенков. В любом исполнении градиентный маникюр будет выглядеть нежно и стильно.

«Лунный маникюр» — хит нового сезона. Особенно популярным станет дизайн с треугольной или симметричной лункой. В основном для его создания используют гель лак или шеллак (см. ниже на фото). Такой маникюр прекрасно подходит для любого образа и эффектно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Некоторые украшают лунку небольшими стразами или дугой черного цвета.

Ажурный рисунок или «вуаль» — еще одна новинка в нейл-арте, которая придает вашим ногтям женственные и нежные очертания. Для его создания потребуется тонкая кисть, с помощью которой рисуются произвольные узоры на ногтевой пластине. Так же можете использовать более простые способы создания: специальные трафареты или готовые наклейки. Чаще всего такой дизайн выполняется только на одном или двух ноготках.

Красный цвет ногтей является классическим, придает особый шарм и изысканности образу женщины. Однако вместе с этим и обязывает. Дело в том, что этот цвет сразу же бросается в глаза. Поэтому важно, чтобы ваши ногти имели идеальную форму.

Непревзойденный «negative space»

Несмотря на то, что этот вид маникюра появился в нейл-индустрии не так давно, он считается одним из самых популярных. Основной отличительной чертой является частичное нанесение однотонного покрытия на отдельные участки ногтевой пластины. Прозрачную часть украшают различными элементами: сердечки, ромбы, блестки, кружочки.

Преимущество такого покрытия, заключается в его универсальности. Он подходит практически к любому наряду или событию.

Матовый минимализм

Бесспорным хитом этой весны становится матовый маникюр 2018. Уже несколько сезонов подряд дизайнеры экспериментируют с актуальными пастельными и нюдовыми оттенками, которые дополняют различными элементами декора. Сейчас особую популярность получили глянцевые детали, рисунки и стразы.

Выделяют еще несколько модных и насыщенных оттенков матового маникюра:

черный;

фиолетовый;

винный;

синий;

зеленый;

белый;

желтый;

коралловый;

бирюзовый;

малиновый;

Эти цвета идеально подойдут для создания яркого и неповторимого модного весеннего маникюра 2018 с матовым эффектом. Если вы хотите более сложного исполнения, то вы можете использовать комбинированный дизайн. К примеру, соединить матовый и глянцевый маникюр, и дополнить его блестками или стразами. В любом случае результат оправдает ваши ожидания.

Интересные идеи дизайна ногтей

Для того чтобы создать гармоничный образ необходимо учесть несколько важных критериев. Так, идеальный маникюр должен сочетать в себе подходящую форму, цвет и актуальность. Для этого вам необходимо следить за ведущими трендами сезона, которые помогут найти наиболее подходящий вариант. Современная мода диктует свои условия, которые предполагают неожиданные сочетания оттенков и текстур, а также оригинальное использование декора.

Особого внимания как раз и заслуживают украшения. На пике моды весной 2018 находятся такие декоративные элементы, как: бисер, металлические нити, пайетки, стразы, кристаллы.

Специалисты также рекомендуют присмотреться к металлическим покрытиям: золото, сталь или серебро. Помимо этого, можно выделить следующие новинки текстурных покрытий для ногтей:

Стемпинг — модный тренд в маникюре. Он покоряет простотой и оригинальностью исполнения. Такой маникюр можно сделать самостоятельно благодаря специальным штампам, которые создают на ногтях непревзойденные узоры и рисунки.

Зеркальный маникюр (втирка) — предназначен для истинных ценителей роскоши и гламура. Несмотря на простой дизайн, втирка может украсить любое однотонное покрытие. Сегодня дизайнеры представили несколько основных оттенков, которые будут модными весной 2018: пудровый, розовый, кремовый, лавандовый, персиковый.

Камифубуки — небольшие голографические конфетти различного размера, которые позволят вам создать простой и оригинальный дизайн ногтей. Этот вариант наиболее актуален для торжественных мероприятий и веселых вечеринок.

Глиттер — стильные блестки, предназначенные для создания яркого, мерцающего образа. Существует несколько разновидностей глиттера: песок, пудра, различные формы в виде сердец, звезд или овалов.

Бульонки — аксессуары для украшения ногтей, напоминающие маленькие стеклянные шарики. Они отлично держаться на ногтевой пластине и не бояться механического воздействия. Зачастую их используют при создании икорного маникюра.

Также большую популярность приобретают мелкие стразы и россыпи капель росы. Такое дизайнерское решение отлично подходит практически для любой формы ногтей.

Эффект битого стекла

Этот непростой дизайн также можно отнести к одному из самых трендовых в этом сезоне. Практически все модные показы в нейл-индустрии используют эффект битого стекла. При попадании солнечных лучей голографические частички покрытия начинают переливаться необычным блеском. Благодаря этому декор прекрасно смотрится как в дневное, так и вечернее время.

Не остались равнодушными к новому модному направлению и звезды Голливуда: Ким Кардашьян , Блэйк Лайвли, Бейонсе и многие другие.

Стоит отметить, что такой эффект прекрасно сочетается с праздничными и повседневными луками, подходит для модного раута и для работы в офисе. Чтобы маникюр получился действительно незабываемым нужно правильно подобрать сочетание цветов.

Поэтому основной акцент должен быть сделан в сторону пастельных оттенков (молочный, бежевый, пурпурный). А яркие и экстравагантные цвета лучше оставить для особенного случая. Главное, чтобы ваш маникюр гармонировал с общим нарядом.

Модные тенденции 2018: свадебный маникюр

Свадьба — волнительное и радостное событие, которое планируют еще задолго до церемонии. Обычно невеста продумывает свой образ до мелочей: фасон платья, цвет туфель, дизайн ногтей. Как известно, для создания традиционного маникюра используют светлые пастельные оттенки.

В этом сезоне дизайнеры выделили несколько наиболее подходящих вариантов оформления свадебного маникюра:

«однотонное покрытие»;

«френч»;

маникюр с кружевом;

«лепка».

Помимо этого, специалисты предлагают и другие оригинальные идеи. Так, новым трендом в нейл-арте является комбинированный маникюр, который сочетает в себе не только несколько оттенков, но и разнообразный декор.

Маникюр с жемчужной втиркой

Зачастую для свадебного маникюра невеста подбирает нежные и элегантные дизайны ногтей. Особой популярностью пользуется жемчужная втирка, которая создает неповторимый глянцевый эффект. При дневном освещении мелкие частички покрытия создают необычные переливы.

Дополнительными декоративными элементами могут быть:

небольшие цветы из акрила (лепка);

стразы;

акриловая присыпка.

Нередко, жемчужную втирку сочетают с глиттером или небольшим рисунком. Такой маникюр идеально подойдет для создания неповторимого свадебного образа.

3D— дизайн ногтей: последние тенденции 2018

Сегодня сделать безупречный свадебный маникюр не составит никакого труда. Большой выбор стильных решений позволяет выглядеть вашим ногтям эффектно и необычно. В этом сезоне не менее модным остается любимый дизайн невест — объемный маникюр.

Многие мастера в области нейл-арта рекомендуют украшать акцентные ногти нежным рисунком или стразами. Но, для начала, вам необходимо определиться с основным цветом однотонного покрытия.

Стоит отметить, что для реализации этого варианта подойдут практически все тона, но лучше всего смотрятся нежные пастельные оттенки. Итак, к последним новинкам модного маникюра с 3D-эффектом можно отнести:

вензеля, кружевные узоры и ажурные рисунки;

бусины или жемчуг;

капельки;

флористические мотивы;

абстракцию;

бархатный песок;

лепку.

Также в качестве основных элементов декора вы можете использовать: камни, стразы или глиттер.

Кроме того, многие невесты стараются сделать торжество уникальным и запоминающимся. В этом им помогают тематические свадьбы, которые основываются на какой-то определенной идее (сценарий фильма, театральное представление или известное телешоу). Помимо таких основных составляющих, как свадебное платье, наряды подружек невесты и декорации, девушкам нужно выбрать подходящий дизайн ногтей.

Для этого существует несколько тематических вариантов модного маникюра 2018 весны:

морской стиль (ракушки, кораблики, морские звезды);

«винтаж» (орнаменты, кружево, лепка);

стиль «Тиффани» (голубые тона, бантик, изображение).

Свадебный дизайн ногтей омбре

Эта потрясающая техника дизайна ногтей гармонично смотрится вместе со свадебным платьем в греческом стиле. Особенность этого маникюра заключается в плавном переходе двух похожих оттенков, немного отличающихся по тональности. Такая цветовая растяжка визуально меняет форму ногтей на более удлиненную. «Омбре» хорошо смотрится как на коротких, так и длинных ногтях.

Этот эффект можно соединять с другими трендовыми видами маникюра: классический френч, лунный дизайн, градиентный маникюр. Также вы можете дополнить его: блестками, стразами, микробисером, эксклюзивным узором, полоской и т. д.

Современная мода предлагает огромный выбор различных видов дизайна ногтей. Но «омбре» уже несколько сезонов подряд пользуется большой популярностью у большинства женщин и по праву считается одним из лучших в области нейл-арта.

Свадебный маникюр с сердцами 2018

Еще одной романтической идеей создания свадебного маникюра является дизайн с сердцами. Наверное, это еще один хороший способ, чтобы сказать вашему партнеру о своих чувствах. Он хорошо смотрится на ногтях закругленной или миндалевидной формы.

В основном главными элементами декора выступают: сердца, надписи, узоры, стразы, блестки. Их можно выполнять с помощью различных техник нанесения покрытия.

К примеру, с идеальной картинкой и четкими линиями вам поможет справиться стемпинг. В результате на ваших ногтях будет красоваться милое ажурное сердечко или россыпь изумительных рисунков.

Наверное, каждый согласится с тем, что красивый маникюр 2018 весной — это визитная карточка любой женщины. Для того чтобы подобрать стильный дизайн ногтей достаточно знать основные тенденции и направления в мире моды, которые позволят создать гармоничный и уникальный образ.