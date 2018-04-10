25 идеальных чёрно-белых интерьеров

Классическое во всех смыслах сочетание чёрного и белого в интерьерном дизайне почти так же актуально, как и в отдельных разделах философии и мировой культуры в целом. Сегодня мы рассмотрим самые, на наш взгляд, стильные чёрно-белые интерьеры.

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Темой этого интерьера стала нагота во всём её художественном великолепии — голые некрашеные стены, минимум текстур наряду с богатой фактурой, чистый срез мрамора и воздушный декор.

Чёрный и белый цвета самодостаточны, однако акцентированные золотом, они приобретают новые свойства. Стиль, роскошь и скандинавский минимализм в небольшом объёме и простых формах.

Обратите внимание на дублирование форм и текстур: абажур потолочного светильника и стойка стола, дощатый пол алебастрового тона и угольно-чёрная живопись.

Эту столовую можно назвать чёрно-белой весьма условно. Однако же использовать её как эталонной пример сочетания тёмного и светлого можно смело.

Стильное пространство возможно и на скромной площади. В этой крошечной гостиной автором удалось создать органичную композицию с применением различных фактур и всего четырёх оттенков — белого, чёрного, серого и коричневого.

Здесь мы видим нежелание размениваться по мелочам. Белые стены, светлый деревянный пол в классическую ёлочку, белый же треногий стол и три чёрных стула. В тон стульям подобран декор. Минималистский светильник не отвлекает внимание на себя, даром что золотой.

Отличная работа с геометричными рисунками и акцентами.

Чёрно-белые фото и рисунки — идеальное дополнение для подобного рода интерьеров. Причём наличие обрамлений совершенно необязательно.

Выкрашенная в белый вагонка — отличный вариант для оформления акцентной стены.

В этом случае скатерть соединила два основных тона столовой зоны.

Стильный интерьер — это прежде всего идеально подобранные друг к другу предметы. Однако при этом они могут быть совершенно разные по форме.

Основным оттенком в чёрно-белой спальне логичнее выбрать белый.

Благодаря акцентам и дополнительным оттенкам чёрно-белый интерьер можно сделать радужным.

Этнические мотивы добавляют пространству характера и особого колорита, практически недостижимого иными методами.

В этой гостиной много форм, текстур и материалов, однако для каждого предмета или формы здесь найдётся пара.

С обилием текстур нужно уметь работать, но если у вас получится, результат будет сногсшибательным.

В качестве фона для чёрно-белого интерьера лучше всего выбирать белый цвет.

Тема этой гостиной — геометрия.

Бетонные полы отлично сочетаются с кожей, потёртым металлом и состаренным деревом. На наш взгляд, очень стильно.

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