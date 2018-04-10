11 вещей для гостиной в духе модной роскоши

1. Настольная лампа CliziaИтальянская фабрика Giorgio Collection выпускает мебель в стиле ар-деко. Для её создания используются ценные породы дерева. Можно выдержать всю обстановку в одном стиле — портфолио фабрики также включает множество аксессуаров и светильников.

2. Комод Arca ChestКоллекция американки Лауры Кирар (Laura Kirar) для Baker вдохновлена послевоенной роскошью 1950-х. Например, комод Arca Chest шпонирован древесиной Палдао, редкого австралийского экзота. Им, в частности, отделывают салоны Роллс-ройсов.

3. Декоративный предмет для гостиной ÉCuyerВещи Кристиана Лиагра (Christian Liagre) ассоциируются с типично французским лоском. Он создаёт буржуазную мебель и аксессуары, сочетая самые простые формы и самые дорогие отделки. На фото — аксессуар ÉCuyer. Такое «седло» будет эффектно смотреться в гостиной.

4. Кресло RacheleКоллекция Glamour посвящена современному ар-деко. Её автор — известный итальянский дизайнер Самуэле Мацца (samuele mazza). Можно выбрать любую обивку из портфолио компании. Особый шарм этой вещи придают вставки из меди.

5. Ковёр CampoДизайнер Леонардо Таларико (Leonardo Talarico) ищет вдохновение в вещах, которые его окружают. Так, он придумал для марки cc—tapis модные ковры в виде разлинованного листа тетради (модель Back to school) и кирпичной стены (модель Block). Новинка — ковёр Campo, «Поле» — действительно похожа на траву-мураву.

6. Кашемировое покрывало от Begg&Co Шотландцы Begg&Co — haute-couture от интерьера в сфере шерстяных изделий. Их бестселлер (правда, позволить себе такую вещь за полторы тысячи фунтов смогут немногие) — великолепные кашемировые покрывала.

7. Плед от Hermès

Home-линия Hermès включает посуду и домашний текстиль, есть также обои и разные мелочи. На фото — плед из новой коллекции.

8. Напольная лампа AmalФабрика Flou специализируется на мебели для спален и гардеробных. Новую коллекцию бренда Amal создал дизайнер Карло Коломбо (Carlo Colombo). Она включает кровати в кожаной обивке с металлическими вставками и светильники. Взгляните на стильный торшер с кожаным плафоном!

9. Журнальный столик AtreyuНовинку Visionnaire — журнальный столик Atreyu — можно использовать самостоятельно или вместе с другой мебелью для гостиных из коллекции Bastian. Продумана высота модели так, чтобы её можно было ставить над кушеткой, вместо разделителя.

10. Кофейный столик MondrianКофейный столик Mondrian от Poliform построен на сочетании каркаса из глянцевой латуни и столешницы из красивого редкого мрамора.

11. Диван MadisonФабрика Turri в последние годы кардинально поменяла свой стиль. Теперь в её коллекции много современной мебели, а также моделей духе модной, буржуазной роскоши. Пример тому — новый диван Madison.