Как правильно выбрать ковёр: советы профи

Мода на ковры в доме не проходит ни в какие времена — меняется лишь оттенок-фаворит, размер и форма изделия. Но судя по результату, многие хозяева при выборе ковра для своего дома основываются на принципе, который называется «дело вкуса». Однако даже если ваш вкус безупречен и вы сами себе дизайнер и декоратор, вам не помешают правила, выработанные веками, и советы профессионалов, умеющих применять их.

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Прежде всего сам интерьер определяет выбор ковра. Если декор изначально сделан в классическом стиле, то и ковры подбираются в классическом исполнении, для современного интерьера предпочтителен соответствующий вариант. Затруднения в принятии решения могут быть вызваны лишь огромным ассортиментом предлагаемых изделий с их завораживающей красотой.

Сочетаем цвет с декором

Ковры хорошо сочетаются с текстилем в интерьере: шторы, мебель, цвет стен, например, очень важны в подборе ковра. Если он будет в тех же тонах или оттенках, то общее сочетание декора и обстановки будет приятным глазу. Сам по себе ковёр может быть «активным» или «потёртым» — это определяется техникой плетения. Иногда искусственно состаренный ковёр (такой эффект достигается выстриганием ворса практически до основы изделия) смотрится неактивно и мягко, тем самым он не выделяется на общем фоне и отлично вписывается в интерьер.

То же можно сказать и про дизайн самого ковра — он бывает пёстрым, разноцветным и «активным». Выбор зависит от того, на чём вы хотите сделать акцент, нужно оживить интерьер или, наоборот, приглушить его яркость.

Если в интерьере преобладают холодные оттенки, серый, синие цвета — таким же оттенкам необходимо отдавать предпочтение и при выборе ковра.

Алексей Волгов, компания Art de Vivre:

— Выбор ковра так же важен, как и правильный подбор мебели в интерьер. Выбор ковра зависит от стиля интерьера и настроения, которое нужно привнести в обстановку, связав воедино всю цветовую гамму комнаты. Ковёр выбирается уже после основной отделки и расстановки мебели. Непременно нужна его «примерка» для того, чтобы исключить ощущения инородного предмета в интерьере. Ковёр в первую очередь ассоциируется с гармонией, уютом и поэтому должен вписаться в интерьер «как родной». При выборе ковра не ограничивайте себя ценой изделия, узнайте больше информации о его происхождении, качестве плетения, потрогайте, прислушайтесь к рекомендациям продавца и посмотрите на изделие с разных сторон — ведь освещение играет важную роль. С одной стороны он покажется, к примеру, тёмным, с другой — более светлым. Только после всего этого принимайте решение!

Бегенч Гельдымурадов, Dovlet House:

— В последнее время часто популярны ковры, которые имеют лёгкую состаренность, по цветовой гамме они более однотонные, с классическими мотивами. Такие ковры называют по-разному: искусственно состаренные, стёртая классика и т. д. Их стелют как в классические интерьеры, так и в современные.

Традиционные шёлковые ковры с восточным дизайном, такие как персидские (иранские), имеют определённую стабильность в спросе — они несут в себе статус и престиж. Их роль в интерьере не такая активная, так как их присутствие — само по себе искусство и роскошный актив.

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Подгоняем размеры под мебель

Размеры ковров практически во всех странах-производителях более или менее стандартны. Сами изделия симметричны. А вот с размерами возможны варианты. В гостиные, например, подбираются ковры чаще всего двух видов.

В первом случае выбирается модель для размещения перед диваном. При этом длина ковра должна быть чуть больше длины дивана. Например, если длина дивана составляет 2,5 метра, ковёр должен быть в длину от 2,7 до 3 метров. Ширина при этом может варьироваться от 2 или 2,5 метров — всё зависит от того, сколько пространства остаётся перед диваном. По правилам дизайна рекомендуется ставить диван ножками на край ковра, с заступом на 20—25 сантиметров.

Второй вариант — необходимость или непреодолимое желание водрузить всю группу мягкой мебели на ковёр полностью. Тогда приходится выбирать большой экземпляр, размером, например, 4 х 3 метра и более.

Наше мнение:

— Качественный ковёр наверняка прослужит вам намного дольше, чем мебель в обеденной зоне. И вполне возможно, что следующий гарнитур вы купите другого размера. Поэтому при выборе ковра в столовую лучше сделать «допуск» по метражу в бОльшую сторону, иначе спустя несколько лет ковёр может выглядеть слишком маленьким, нарушая композицию помещения и основные правила дизайна.

В столовой «рассчитываем» площадь стульями

В большой столовой ковры не редкость. При всём том, что даже у самой аккуратной хозяйки может пролиться вино или просыпаться соль, рискнуть стоит. Особенно если это помещение у вас довольно большое.

В столовой ковёр кладётся под стол полностью, чтобы все стулья также не выходили за его пределы даже в отодвинутом положении. Теперь посчитаем размеры: допустим, стол здесь рассчитан на 8 человек. Три стула будут стоять стола с одной стороны, три — напротив, ещё по одному стулу с торцов. В таком случае длина стола составляет примерно 2,5—3 метра. Это значит, что ковёр должен быть размером минимум 4 х 3 метра в готовой композиции, когда столовая группа стоит на нём полностью. Если отодвинутые стулья выходят за край ковра, ваши расчёты неверны. Кладите этот ковёр, к примеру, в спальню, а в столовую идите выбирать другой.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Ковры всегда способны создать уютную атмосферу в любом помещении, поэтому их наличие очень желательно. Выбирать нужно, отталкиваясь от цветовой гаммы комнаты. Я всегда ковры подбираю в самом конце проекта, заранее могу продумать, что, например, мне нужна геометрия на полу или, наоборот, цветочный орнамент. Обязательно беру несколько ковров на примерку, эту услугу оказывает большинство салонов, занимающихся коврами. Размеры готовых ковров не всегда подходят под ваше помещение, поэтому можно, например, определиться с видом ковра и заказать его нужного вам размера.

bondarevadesign.ru Бегенч Гельдымурадов, Dovlet House:

— Есть самое главное правило выбора ковра в интерьер. Это правило — нравится/не нравится. Ведь ковры ручной работы — это искусство, которое несёт в себе сильную энергетику. И это вечный актив, который со временем дорожает и становится ещё красивее. Ведь эти произведения искусства сотканы очень прочными и эффектными.

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В спальне «ищем» ковёр ногами

В спальне возможны несколько вариантов решений. Например, ковёр частично заходит под кровать, до прикроватных тумб. Ориентир при этом один: когда утром вы встанете с кровати, ваши ноги должны очутиться на мягком и тёплом покрытии. Если в среднем кровать имеет размеры 2 х 2 метра, то размер ковра должен составлять 2,5—3,5 метра. Часто в спальни кладутся прикроватные пары одинаковых ковров.

Наше мнение:

— Если ваша спальня большого размера и кровать стоит посередине помещения, разместите её полностью на ковре, либо положите пару небольших ковриков слева и справа. Главное — не вставать утром на холодный пол. Это, конечно, бодрит, но не всем доставляет приятные ощущения спросонок. В том случае, если кровать придвинута к стене, достаточно будет задвинуть под неё ковёр на 10—15 сантиметров — нет никакого смысла собирать пыль на невидимую его часть и прятать такую красоту.

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