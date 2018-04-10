Оптимизация систем хранения в малогабаритной квартире

В малогабаритных квартирах всегда остро стоит вопрос о наличии свободного пространства, которого так не хватает всем членам семьи. Есть немало способов увеличить полезную площадь маленькой квартиры: разделить ее на функциональные зоны или объединить одно помещение с другим, например, кухню с гостиной. Или же, напротив, возвести в комнате перегородку. Если же вы не готовы к масштабным перепланировкам, которые к тому же требуют согласований в различных инстанциях, можно пойти более простым путем. Одним из самых эффективных способов считается оптимизация систем хранения, которые имеются в каждом доме. Вещи, располагающиеся в удобном для всех домочадцев месте, способствуют налаживанию быта семьи в целом. О том, как лучше спланировать систему хранения в доме, поговорим в сегодняшней статье.

Обычно под системой хранения подразумевается гардеробная или шкаф определенных размеров. Чтобы пользоваться ею было удобно, нужно понимать, что тут требуется не только грамотная конструкция с инженерной точки зрения, но и правильное размещение хранящихся в ней вещей. Разобраться в том, как оптимизировать имеющиеся вещи в доме, а также сконструировать шкаф, идеально «вписывающийся» в конкретную квартиру, поможет небольшая инструкция. Она состоит из нескольких основных пунктов:

1. Местоположение шкафа и его предназначение

Место, где будет стоять шкаф, имеет принципиальное значение, ибо вещи, хранящиеся в спальне или, например, в прихожей, всегда различаются как по размерам, так и по интенсивности их использования. Поэтому первым делом следует определиться с помещением, в котором стоит данный предмет мебели.

Чтобы понять, что подразумевается под «предназначением» шкафа, следует задать себе несколько простых вопросов: кто им будет пользоваться? Для чего? И как часто? Получив на них ответы, вы сможете понять, каким именно будет ваш будущий шкаф:

— шкаф для общего пользования;

— шкаф для индивидуального пользования;

— шкаф для хранения детских вещей;

— шкаф для хранения верхней одежды;

— шкаф для хранения всех вещей, за исключением верхней одежды.

Важно также обратить внимание на наличие полок и антресолей, которые могут оказать существенное влияние организацию системы хранения в целом.

2. Размер шкафа

Шкаф должен удобно размещаться в комнате и при этом не мешать владельцам квартиры свободно по ней перемещаться, даже если его дверцы будут открыты. Именно поэтому очень важно правильно сделать все необходимые замеры.

3. Сортировка личных вещей

Казалось бы, какое отношение имеет сортировка личных вещей к оптимизации систем хранения? Оказывается, самое непосредственное. Дело в том, что есть вещи, которые можно спокойно держать на полках в сложенном виде. А имеются и такие, которые обязательно нужно вешать на вешалку. После того как вы проведете ревизию, сможете определиться, сколько вам нужно полок, вешалок и, соответственно, места для них. А уже исходя из полученных данных, вы сумеете понять, хватит ли вам шкафа желаемого размера.

4. Сортировка сопутствующих аксессуаров и длинных вещей

Помимо личных вещей в гардеробе каждого человека имеется множество сопутствующих аксессуаров. К ним относятся ремни, галстуки, шляпы, небольшие сумки. Не забывайте также про обувь, которая обычно занимает немало места: на каждого члена семьи, как правило, приходится несколько пар сезонной обуви. И ее тоже нужно где-то размещать.

Если в доме проживает женщина, то у нее обязательно найдутся длинные платья и пальто, которые нельзя свернуть и убрать на антресоли. Значит, вдобавок ко всему, придется продумывать еще и вертикальную систему хранения определенных размеров.

5. Сортировка иных вещей

Кроме обуви, аксессуаров и нательных вещей в любой квартире, скорее всего, обнаружатся крупные сумки, чемоданы, пледы, запасные одеяла и подушки. Постарайтесь представить, сколько примерно понадобится места для их хранения.

После того как вы получили представление обо всех вещах, которые необходимо разместить в шкафу, можно приступать к созданию чертежа, в котором будут указаны все необходимые размеры. Для наглядности следует предварительно создать хотя бы один эскиз, в котором будут нарисованы все хранящиеся вещи. Таким образом, вы сможете рассчитать размеры вертикального отделения, где станут располагаться длинные платья, пальто, верхняя одежда, крупные сумки и чемоданы, а также понять, в какой секции поставить обувь, куда поместить галстуки и шляпы. Иначе говоря, вы сможете представить габариты будущего шкафа и требуемое количество отсеков, полок и ящиков.

Очень важно не ошибиться во время проведения расчётов высоты отделений вашей системы хранения. Например, если вы планируете размещать брюки на специальных вешалках, не складывая их пополам, то они будут занимать у вас около 145-155 см в высоту. Под длинные платья следует закладывать 180-190 см (вместе с вешалкой).

Существуют и определенные стандарты систем хранения: например, оптимальной глубиной шкафа считается 600 мм. Это касается шкафов с распашными дверями. Если конструкцией предусмотрены раздвижные дверцы, то ввиду их технических характеристик габарит увеличится на 85-115 мм. Для того чтобы домочадцам было удобно извлекать вещи из шкафа, расстояние между перекладиной, на которой располагаются вешалки, и верхней полкой должно составлять не менее 50-60 мм. Обувь можно хранить на специальных подставках. Если их нет, то следует учитывать ее высоту: 180-210 мм для невысоких ботинок и 550-600 мм для высоких сапог. Все мелкие аксессуары лучше всего держать в выдвижных корзинах или ящиках: их туда удобно и класть, и извлекать.