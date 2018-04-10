Самый нежный цвет в архитектуре. 7 чёрных домов Москвы

За последние несколько лет отношение российских архитекторов и заказчиков к чёрным фасадам изменилось. Тёмный — идеальный фон, он как никакой другой концентрирует внимание на цветовых акцентах. С помощью него можно создать простой и минималистский дизайн фасада. Чёрный цвет незаслуженно окутан массой суеверий и предрассудков, однако при должном подходе с помощью него можно создать впечатляющие проекты. Strelka Magazine собрал подборку московских зданий, которые вовсе не назовёшь мрачными.

ЖК Grand Prix

Адрес: Бутиковский пер., 5 Год постройки: 2003

Жилой комплекс Grand Prix расположен на «Золотой миле» — в самом дорогом районе в центре Москвы — между улицей Остоженка и Пречистенской набережной. Авторы проекта «чёрного дома» — архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects. В отделке фасадов использованы: светлый камень, чёрный бельгийский кирпич, морёный дуб и алюминий. ЖК состоит из трёх 5–6-этажных малоквартирных особняков. Один из них расположен в глубине внутреннего двора. Внутри дворика создан ландшафтный парк в японском стиле, украшенный хвойными деревьями, мощёными дорожками и зелёными лужайками.

Частный жилой дом в посёлке художников «Сокол»

Адрес: ул. Саврасова, 7 Год постройки: 2007

Проект авангардного дома, расположенного в посёлке «Сокол», был разработан архитектурно-строительным бюро «АСБ Карлсон и К». Местные жители называют его «Чёрным квадратом», а сам автор — «Инь-Ян» из-за чёрно-белого цветового решения фасада. За счёт сочетания этих цветов дом смотрится эффектно и лаконично. Владислав Платонов был приглашён для увеличения площади уже имевшегося на участке особняка. Реконструированный дом сочетает в себе несколько элементов: основной жилой объём, облицованный чёрным камнем, гараж, выкрашенный в белый цвет, и высокая пирамида кровли с остроугольными прозрачными фронтонами. Игра фасадных материалов в полной мере реализуется и в интерьере дома.

Частный жилой дом в посёлке «Президент»

Адрес: Калужское шоссе, пос. «Президент»

Год постройки: 2015

В посёлке «Президент» Московской области находится частный дом чёрного цвета, над которым работала архитектурно-производственная лаборатория Archpole.

Он построен из клеёного бруса. В 2015 году проект был включён в шорт-лист премии «АрхиWood» в номинации «Загородный дом». Необычный острый угол наклона кровли в сочетании с маленькими размерами делает его скорее голландским, чем русским. Здание повёрнуто узкими окнами к дороге и открывается сплошным остеклением вглубь участка.

Детский сад в ЖК «Отрада»

Адрес: пос. Отрадное Красногорского района, ЖК «Отрада»

Год постройки: 2016

Детский сад в «Отраде» один из первых московских опытов строительства пространств для детей в чёрном цвете. При проектировании сада архитекторы столкнулись с проблемой эстетического характера: примыкая к краю участка, цветной детский сад оказывался довольно близко к монохромным окружающим домам. Чтобы сгладить контрастное соседство, решили выявить границу территории посредством тёмного фасада-забора, проходящего по краю участка, тем самым частично прикрыть яркие цвета. Здание как бы прячется за тёмный фасад и выглядывает из-за него сверху. На территории сада чёрный цвет отсутствует, стены выкрашены в яркие цвета. ЖК «Отрада» победитель премии Urban Awards 2017 в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса МО».

ЖК «Саларьево парк»

Адрес: Киевское шоссе, поселение Московский, 14, стр. 2 Год постройки: 2017

Жилой район «Саларьево парк» расположен на юго-западе Москвы. Группа компаний «ПИК» разрабатывает для своих домов десятки вариантов фасадов, поэтому ни один из них не похож на другой. В ЖК будет несколько домов с тёмными фасадами, строительство нескольких уже завершено.

Жилой дом на «Бауманской»

Адрес: Старокирочный пер., 14 Год постройки: 1910

В октябре 2017 года дом дореволюционной постройки в Старокирочном переулке перекрасили из жёлтого в чёрный. В 2008 году здание признали ветхим и должны были снести, но жители предложили провести ремонт. Здание отремонтировали, вернули в жилой фонд, а на 2017 год назначили капитальный ремонт. Узнав у подрядчика, что дом можно покрасить в желаемый цвет, жители одной из квартир — пара архитекторов Тамара Карасева и Павел Кравченко — предложили тёмно-серый. Супруги собрали подписи у собственников, но после покраски посыпались недовольства от соседей и жильцов ближайших домов. У жильцов начались проблемы с чиновниками Басманного района, которые признали, что покраска дома не осуществлялась по регламенту изменения колористического паспорта многоквартирных домов. Капитальный ремонт дома продлили до лета 2018 года, за это время необходимо согласовать новый цвет или вернуть старый.

Cloud Nine

Адрес: ул. Большая Полянка, 9 Год постройки: 2018

Проектом реновации четырёх зданий XIX–XX веков занималось архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнёры». Дом, выходящий фасадом на Большую Полянку, был построен в начале XX века, в нём располагалась типография братьев Менторов.

Промышленное прошлое здания выдаёт гладкий тёмно-серый фасад, высокие потолки и крупные оконные проёмы. В прилегающем здании графитового цвета прослеживается схожий стиль. Со стороны Старомонетного переулка находится бывший доходный дом, светлый фасад которого украшают классические декоративные элементы. Во внутреннем дворе расположен ещё один особняк со светлыми фасадами. 20 декабря 2017 года компания Vesper, девелопер проекта, получила премию «Архсовета» за реализацию Cloud Nine на Большой Полянке. Жилой комплекс был признан победителем в номинации «Жилой дом повышенной комфортности».

Текст: Маргарита Морарь