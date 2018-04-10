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Петербурженка, нашедшая во время ремонта альфрейную роспись, встретилась с правнучкой первых владельцев квартиры
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Петербурженка, нашедшая во время ремонта альфрейную роспись, встретилась с правнучкой первых владельцев квартиры 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Дизайнер интерьеров из Петербурга Елена Юрченко, нашедшая во время ремонта под слоями краски в своей квартире на Марата уникальную альфрейную роспись в стиле модерн, встретилась с правнучкой самых первых владельцев апартаментов Валерией Абрамовой. Об этой в своем Instagram сообщил фотограф Максим Косьмин, который в январе опубликовал снимки находки.
Публикация от Maxim (@maax_sf) 10 Апр 2018 в 3:12 PDT  Валерия Абрамовна узнала о Елене Юрченко, когда прочитала о ее находке в СМИ. Она рассказала, что первыми владельцами жилья были Александр Барышников и Пелагея Александровна, которые жили в этом доме с десятью детьми. Альфрейную живопись можно увидеть в Зимнем, Мраморном, а также Юсуповском дворцах. Она представляет собой разновидность интерьерной росписи, которая имитирует гипсовую лепнину, растительные узоры и другие типы декора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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