Петербурженка, нашедшая во время ремонта альфрейную роспись, встретилась с правнучкой первых владельцев квартиры

Дизайнер интерьеров из Петербурга Елена Юрченко , нашедшая во время ремонта под слоями краски в своей квартире на Марата уникальную альфрейную роспись в стиле модерн, встретилась с правнучкой самых первых владельцев апартаментов Валерией Абрамовой. Об этой в своем Instagram сообщил фотограф Максим Косьмин , который в январе опубликовал снимки находки.

Публикация от Maxim (@maax_sf) 10 Апр 2018 в 3:12 PDT Валерия Абрамовна узнала о Елене Юрченко, когда прочитала о ее находке в СМИ. Она рассказала, что первыми владельцами жилья были Александр Барышников и Пелагея Александровна, которые жили в этом доме с десятью детьми. Альфрейную живопись можно увидеть в Зимнем, Мраморном, а также Юсуповском дворцах. Она представляет собой разновидность интерьерной росписи, которая имитирует гипсовую лепнину, растительные узоры и другие типы декора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.