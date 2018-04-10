Как выбрать ванну: 5 главных критериев

Ванна — неотъемлемый атрибут почти каждой квартиры. Хоть в последнее время и имеется устойчивая тенденция к установке душевых кабин, многие владельцы жилья всё еще предпочитают пользоваться традиционным вариантом для принятия водных процедур. Если у вас намечается переезд или ремонт, то велика вероятность того, что появится необходимость обновить сантехнику, в том числе и ванну. Её приобретение — весьма ответственное занятие. Ведь это не просто предмет интерьера, в выборе которого мы руководствуемся, ориентируясь в основном на свои личные эстетические предпочтения. Ванна должна быть удобной, функциональной, соответствовать по своим габаритам площади занимаемого помещения.

Так по каким же критериям лучше всего выбирать ванну? Об этом читателям Pro-N.ru рассказывает технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Существует несколько основных параметров, на которые следует обращать внимание при выборе ванной. Рассмотрим более подробно каждый из них.

Размеры ванной

По своим габаритам ванны могут быть совершенно разными: в длину от 120 до 200 см, в ширину от 60 до 120 см. А вот наиболее часто встречающаяся глубина — 65 см. Поэтому, подбирая ванну в квартиру, вы должны иметь представление о планировке вашего санузла, и иметь на руках все необходимые замеры помещения. Также нужно учитывать и собственную комплекцию. Если вы хотите максимально сэкономить пространство, то можно выбрать угловые ванны. Но даже если экономия места для вас не является наиболее критическим моментом, то при покупке ванны в первую очередь нужно ориентироваться всё-таки на размеры помещения, в котором она будет установлена.

Материал, из которого изготовлена ванна

На сегодняшний момент самыми популярными считаются чугунные, стальные и акриловые ванны. Встречаются также изделия из камня, дерева, меди и даже стекла, но они не так распространены — из-за своих функциональных особенностей. К тому же подобные варианты зачастую имеют весьма высокую стоимость.

Мы рекомендуем подбирать чугунные, либо акриловые ванны. У них есть множество важных преимуществ: например, они термостойкие и достаточно бесшумные при наборе в них воды.

Срок службы изделия

Из какого бы материала ни была изготовлена ванна, важно, чтобы у нее был длительный период эксплуатации. Для каждого материала существуют свои критерии, способствующие продлению срока его службы.

К примеру, для акриловой ванны важна толщина непосредственно акрилового защитного слоя, который должен составлять не меньше 4-5 мм. Проверить, насколько качественный слой нанесен на поверхность, можно одним простым способом: если вы постучите по ванне с хорошим защитным слоем, то звук будет глухой.

При выборе чугунной ванны обращайте внимание на толщину эмали. Она должна быть ровная и гладкая наощупь.

Ну и, конечно, обязательно стоит обратить внимание на марку производителя и стоимость изделия. Это вовсе не значит, что приобретаемая вами ванна должна быть очень дорогой. Можно рассмотреть и оптимальные в ценовом отношении варианты, но изготовитель должен предоставлять на них чёткие гарантии.

Безопасность

Выбирая ванну, обязательно следует заранее подумать о том, как сделать её использование не просто функциональным, но и максимально безопасным для всех членов семьи. Рассмотрите модели, на которых можно разместить поручни, а также защитить дно от скольжения. Это особенно важно, если у вас в семье есть дети и пожилые люди.

Обязательные и дополнительные функции

До покупки понравившейся ванной, нужно удостовериться, что её система соответствует системе вашего водопровода, а сама конструкция оснащена защитой от переливов. Лучше покупать ванну вместе с сифоном: так вы сможете сразу убедиться, что он подойдёт к сливному отверстию.

Многие ванные можно также оборудовать дополнительными устройствами, которые нужны не только для безопасности, но и для большего комфорта. Например, поверхность ванны может иметь антибактериальное покрытие (обработка ионами серебра).

Подлокотники, дополнительная опора для спины, гидромассаж: такие функции вы подбираются исходя из личных предпочтений и нужд.

Конфигурация и дизайн

Сегодня на рынке представлено большое количество разных по форме и конфигурации ванн. В типовую планировку обычно ставят встраиваемые ванны: делается это, разумеется, для экономии места. Такая ванная ставится вплотную к стене, и её бортик закрывается плиткой или специальный защитным экраном.

Отдельностоящие ванны подбирают для более просторных помещений, потому что к ним необходимо организовать подход хотя бы с трёх сторон. Смотрится такой вариант очень красиво, санузел даже приобретает некоторый шик. А в остальном следует отталкиваться от общего интерьера ванной комнаты и собственных вкусовых предпочтений. Ведь вариантов исполнения ванны сегодня существует множество: в разных стилях и цветах».