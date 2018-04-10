Старинную усадьбу Демидовых в Тайцах отреставрируют до конца 2020 года

В 2018 году начнется комплексная реставрация главного усадебного дома Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области, которая будет включать восстановление исторических интерьеров.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, первый этап работ предполагается завершить до конца 2020 года. Комплексная реставрация будет производиться с восстановлением исторических интерьеров.

В правительстве 47 региона отметили, что комитет по культуре региона учтет пожелания профессионального сообщества при воссоздании дворцово-паркового ансамбля.

Готовить проект реставрации усадьбы начали еще в сентябре 2017 года. В январе 2018 года глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на восстановление усадьбы планируется потратить более 300 млн рублей.