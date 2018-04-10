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Старинную усадьбу Демидовых в Тайцах отреставрируют до конца 2020 года
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Старинную усадьбу Демидовых в Тайцах отреставрируют до конца 2020 года 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В 2018 году начнется комплексная реставрация главного усадебного дома Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области, которая будет включать восстановление исторических интерьеров.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, первый этап работ предполагается завершить до конца 2020 года. Комплексная реставрация будет производиться с восстановлением исторических интерьеров.
В правительстве 47 региона отметили, что комитет по культуре региона учтет пожелания профессионального сообщества при воссоздании дворцово-паркового ансамбля.
Готовить проект реставрации усадьбы начали еще в сентябре 2017 года. В январе 2018 года глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на восстановление усадьбы планируется потратить более 300 млн рублей.
Усадьба Демидовых находится примерно в 39 км от Санкт-Петербурга. Особняк был построен промышленником Александром Демидовым в 1770 году. В 1862 году имение за долги перешло в императорскую казну. В усадьбе разместился санаторий для больных туберкулезом.
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