Как создать элегантный интерьер: секреты лондонского дизайнера

Прошлой осенью новая яркая звезда уже не только Англии, но и всей Европы дизайнер Франсис Султана посетил Москву и в частности нанёс визит в шоу-рум Decoconcept, где продаётся сделанная по его проектам мебель марки Marc de Berny. Наш главный редактор Оксана Кашенко встретилась с Франсисом и задала ему вопросы, касающиеся того, как сделать интерьер по-настоящему элегантным.

Жан-Луи Денио (Jean Louis Deniot) и Франсис Султана (Francis Sultana) входят в топ-рейтинги лучших декораторов мира. Дизайнеры приехали в Москву, чтобы лично рассказать, как они создавали свои коллекции.

Франсис Султана

Дизайнер мебели и декоратор. Живёт в Лондоне. Художественный директор галереи Дэвида Гилла . Франсис Султана курирует творческую деятельность выставочных площадок Гилла в арт-центре Vauxhall Center.

francissultana.com — Формы предметов, которые вы создаёте, отличаются от стандартных — они чуть глубже, чуть выше или чуть меньше. С чем это связано?

— Для меня очень важно, чтобы вещи были элегантными и отличались друг от друга. Можно провести аналогию с модой — если женщина, например, всегда носит платья одного и того же цвета, это перестаёт быть интересным. Используя новые формы в производстве тех или иных предметов интерьера, мы создаём новые веяния, новый стиль, новое направление.

Наше мнение:

— Работы Франсиса Султана — это удивительное сочетание форм и очертаний предметов прошлых лет и современных высокотехнологичных материалов. Стиль дизайнера неповторим и узнаваем.

— Если человек выбирает какой-либо предмет из вашей коллекции, значит ли это, что ему необходимо использовать в интерьере и остальные предметы из неё же?

— Я ориентируюсь на то, что любой предмет из моей новой коллекции можно легко сочетать с предметами из других коллекций. Возвращаясь к аналогиям из моды: вы можете купить одежду у разных дизайнеров, но создать тот образ, который будет вас радовать.

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— Какая ваша любимая вещь из тех, что вы создали за последний год?

— Это стул под названием Мatako из коллекции Marc de Berny.

5 советов от Франсиса Султана, как сделать интерьер элегантным

Поймите, что этот интерьер значит для вас, что нужно от него получить и что именно вам нравится. Не бойтесь ваших желаний.

Будьте практичным. Когда вы создаёте интерьер, подбираете мебель, вы должны понимать, как эта комната будет «работать» в дальнейшем.

Расположите предметы так, чтобы интерьер, с вашей точки зрения, стал наиболее красивым.

Когда вы уже перестанете бояться менять что-либо в интерьере, добавьте 1-2 доминирующих предмета либо по цвету, либо по форме.

Не бойтесь совершать ошибки. Все мы их делаем. Главное, что вам нравится то, чем вы занимаетесь.

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