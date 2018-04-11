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ТЦ и кинотеатры проверяют в Куйбышеве
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ТЦ и кинотеатры проверяют в Куйбышеве 

Все новости Новосибирской области 54 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Кинотеатр открылся несколько минут назад, но первые посетители уже есть. На проверяющих, кажется, не обращают внимания, спокойно ждут начала сеанса.
— Все близко расположено к выходам, двери не закрывают. Кажется со стороны, что уверены в безопасности, — говорит посетитель кинотеатра Ольга Школьникова.
Владельцев кинотеатра проверка пожарных не пугает. Говорят, еще на стадии строительства старались соблюдать все требования. Отделка стен кинозала, кресла — из сертифицированного негорючего материала.
— Даже потолок не горючий. Этот же бизнес, если мы будем экономить, мы потеряем все, — говорят владельцы заведения Юрий и Наталья Куриловы.
Эвакуационные выходы открыты, на дверях кинозала нет замков. Каждый месяц проверяют состояние пожарной сигнализации. Персонал знает, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
— Отключаем электроэнергию, звоним пожарным, затем стараемся потушить очаг возгорания, но сначала эвакуация людей.
Знания проверяют и на практике. Эвакуация вопросов у посетителей не вызывает. Правда, выйти на улицу их просят пожарные.
— Люди мало реагируют на ту же сирену, на звучание пожарной сигнализации. Допустим, возник пожар, условный, но мало внимания обращают на эти тревожные звуки. Человек как сидел, так и сидит на месте. А в данном случае могла быть и не учебная тревога, — сообщил старший инспектор Госпожнадзора Александр Хоменко.
В Куйбышевском районе проверят не только торговые центры, но и учреждения культуры и спорта. Школы и детские сады прошли проверку еще в марте. Сегодня там проводят учебные эвакуации. Что же касается этого кинотеатра, то здесь нарушений пожарные не нашли.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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