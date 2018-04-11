ТЦ и кинотеатры проверяют в Куйбышеве

Кинотеатр открылся несколько минут назад, но первые посетители уже есть. На проверяющих, кажется, не обращают внимания, спокойно ждут начала сеанса.

— Все близко расположено к выходам, двери не закрывают. Кажется со стороны, что уверены в безопасности, — говорит посетитель кинотеатра Ольга Школьникова.

Владельцев кинотеатра проверка пожарных не пугает. Говорят, еще на стадии строительства старались соблюдать все требования. Отделка стен кинозала, кресла — из сертифицированного негорючего материала.

— Даже потолок не горючий. Этот же бизнес, если мы будем экономить, мы потеряем все, — говорят владельцы заведения Юрий и Наталья Куриловы

Эвакуационные выходы открыты, на дверях кинозала нет замков. Каждый месяц проверяют состояние пожарной сигнализации. Персонал знает, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

— Отключаем электроэнергию, звоним пожарным, затем стараемся потушить очаг возгорания, но сначала эвакуация людей.

Знания проверяют и на практике. Эвакуация вопросов у посетителей не вызывает. Правда, выйти на улицу их просят пожарные.

— Люди мало реагируют на ту же сирену, на звучание пожарной сигнализации. Допустим, возник пожар, условный, но мало внимания обращают на эти тревожные звуки. Человек как сидел, так и сидит на месте. А в данном случае могла быть и не учебная тревога, — сообщил старший инспектор Госпожнадзора Александр Хоменко

В Куйбышевском районе проверят не только торговые центры, но и учреждения культуры и спорта. Школы и детские сады прошли проверку еще в марте. Сегодня там проводят учебные эвакуации. Что же касается этого кинотеатра, то здесь нарушений пожарные не нашли.