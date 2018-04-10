Как сделать недорогой ремонт в ванной комнате

Как правило, любой ремонт оказывается весьма затратным мероприятием. Разумеется, всегда хочется выполнить его в наикратчайшие сроки, используя высококачественные материалы, и обойтись при этом минимальными финансовыми вложениями. В большинстве случаев ситуация, к сожалению, оказывается обратной: в процессе строительно-ремонтных работ обнаруживаются какие-либо недочеты, оказываются не совсем верными произведенные ранее расчеты… В итоге приходится докупать недостающие стройматериалы, крепежные детали, инструменты. Сроки проведения ремонта, разумеется, затягиваются. Такое положение дел может коснуться любых помещений в квартире, в том числе и ванной комнаты. Однако если задуматься о ремонте заранее, составить план работ, в соответствии с которым будут совершаться все действия, то можно избежать существенных денежных затрат.

Что же делать, если вы хотите провести красивый и качественный ремонт в ванной комнате, но несколько ограничены в своих финансовых возможностях? Своим профессиональным опытом и интересными рекомендациями с читателями Pro-N.ru делится технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Ремонт ванной комнаты — весьма ответственное занятие, ведь в этом помещении мы и наши близкие проводим много времени. Поэтому хочется, чтобы оно было устроено оптимально не только с точки зрения эргономики, но и радовало своим приятным дизайном и качественным ремонтом. Увы, иногда для воплощения всех наших желаний, задумок и фантазий бюджет оказывается слишком ограниченным. Рассмотрим несколько важных правил, придерживаясь которых вы сможете существенно сэкономить финансы при ремонте ванной.

Выбор сантехники

Современный рынок предлагает нам большое разнообразие видов сантехнического оборудования. Если вы предпочитаете только определенные, хорошо известные и давно зарекомендовавшие себя бренды, то обратите внимание на распродажи старых коллекций. Качество продукции в этом случае будет всё таким же высоким, но при этом вам могут быть предложены значительные скидки на имеющийся ассортимент.

В последнее время популярность приобрели подвесные модели. Да, смотрятся они, бесспорно, оригинально и красиво, а в плане надежности и удобства не уступают традиционным сантехническим устройствам. При этом стоимость подвесной сантехники будет существенно дороже, чем цена на ее напольные аналоги. Если ваш бюджет строго ограничен, то рекомендуем вам обратить внимание на последний вариант. Напольная сантехника представлена на современном рынке множеством интересных моделей и различных модификаций, которые по своему дизайну и качеству не будут уступать аналогичным подвесным сантехническим изделиям.

Реставрация ванны

Если ваша ванна несколько утратила свой первоначальный внешний вид — это ещё не значит, что её обязательно нужно демонтировать, выкидывать и покупать и устанавливать взамен новую. Попробуйте её отреставрировать. Сейчас есть много специальных служб, которые за приемлемые деньги покрасят и обновят вашу ванну, так что она станет достойной альтернативой новой покупке.

Если вы уверены в собственных силах, знаниях и умениях, то в некоторых случаях можно отреставрировать ванну самостоятельно. Делается это тремя основными способами:

— ремонт при помощи стакрила (жидкого акрила);

— установка особого вкладыша из акрила;

— ремонт эмалированной поверхности.

Самым простым, но при этом весьма дорогостоящим методом, станет установка акрилового вкладыша, так как придется заказывать его под конкретную модель ванны. При этом здесь есть возможность сэкономить средства на самостоятельном монтаже данного элемента.

Отделка стен

Если вы уверены в том, что какой-то участок стен точно не будет контактировать с водой — то на него можно не монтировать плитку. Для таких зон подойдет, например, водостойкая краска. Её использование поможет не только сэкономить ваш бюджет, но и несколько оживить интерьер.

Бюджетный ремонт — косметический

Если ваша ванная комната не требует значительных переделок и реставрации, то в ней можно обойтись лишь косметическим ремонтом. При выборе ее дизайна отдайте предпочтение минимализму. Этот стиль предполагает меньше декора, а значит — больше экономии.

Душевая кабина

Если вам больше по душе установка душевой кабины, то лучше сделать трап и отказаться от поддона и стеклянных штор: этим вы сэкономите не только деньги, но и пространство ванной. К тому же, такой душ неплохо впишется во многие популярные сегодня минималистичные стили. Но помните, что оптимальный размер душевой кабины — это 900/900. Если она будет меньше — то такой вариант может оказаться не очень удобным для повседневного использования.

Выбор светильников

Сегодня многие фирмы предлагают хорошие накладные светильники, причем, в большом ассортименте. Вы наверняка сможете подобрать модель, соответствующую дизайну вашей ванной комнаты. Такие светильники ни в чём не уступают встроенным аналогам. Единственный момент, который следует учитывать, подбирая освещение, это показатель IP (степень влагозащищенности). Для ванной оптимально будет 44 IP и больше».