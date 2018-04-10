Американская мечта в российской квартире: интерьер трёшки 

Проект этой квартиры выполнили специалисты сервиса Flatplan под руководством главного дизайнера Марии Оганесян. Такой интерьер в стиле американской классики будет уместен и в шикарном особняке, и в небольшой городской квартире. Цветовая группа состоит из спокойных мягких тонов: бежевый, зелёный и кремовые оттенки, которые создают уютную атмосферу. Кажется, здесь будет тепло и уютно каждому!
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Мария Оганесян, руководитель отдела дизайна сервиса Flatplan
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Окончила МГУКИ по специальности «дизайнер интерьера». В прошлом — дизайнер студии «Точка дизайна», сейчас — senior-дизайнер сервиса Flatplan. Принимала участие в стартапе по разработке интерьерных решений Flatplan. Кредо: «Дизайнер должен уметь создавать красивое и функциональное пространство для любого стиля и бюджета».
flatplan.design
Гостиная
Вокруг журнального столика гостиной собрана мягкая мебель — два высоких кресла и глубокий диван отмечают центр комнаты, в котором сформировано место для бесед, настольных игр, просмотра телевизора и чтения. Парные светильники повторяют форму подвеса на кухне, но выполнены из другого материала — каната, более уместного в гостиной зоне.
краска — France Decor;
светильник подвесной — Loft Design;
диван, столик журнальный, кресло, ТВ-тумба, витрина — My Little France.
Кухня
Белая кухня с прямыми филёнками органично дополнена плиткой с фактурой мрамора. На таком фоне удачно выделена столовая группа с деревянным столом на фигурной ножке и стульями, обитыми льняной тканью с крупной фактурой. Композицию завершает светильник, состоящий из двух металлических колец.
краска — France Decor;
фартук из керамогранита — FAP;
полы, керамогранит — Serenissima;
инженерная доска — Arte Tech;
светильник подвесной — Gramercy;
обеденный стол, стулья — Gramercy;
кухонный гарнитур — «Кухни Мария»;
столешница — Corian.
Спальня
Уютная, но лаконичная спальня располагает ко сну и отдыху. Кровать с мягким изголовьем и каретной стяжкой обрамлена деревянными тумбами на резных ножках. У окна — мягкое кресло с геометрическим орнаментом разбавляет нейтральную цветовую гамму. Шторы дополнены необычными подхватами — кожаными ремнями.
краска — France Decor;
светильник подвесной — Loft Concept;
светильник настольный — Julia Grup;
кровать — Gramercy;
тумба прикроватная, консоль, стол письменный — Gramercy;
шкаф — «Белфан».
Детская
Детская подойдёт для детей разного пола и возраста. Она выполнена в светлой гамме с добавлением деревянных фактур. Напольная доска переходит на стену, зрительно расширяя комнату и добавляя ощущения теплоты и уюта. Детское спальное место напоминает кровать из взрослой спальни.
инженерная доска — Finex;
светильник подвесной — Loft Design;
настольная лампа — ARTE LAMP;
кровать — Gramercy;
стол письменный — Etg-Home;
стул — «Филдс»;
чемодан — Loft Design.
Ванная комната
Белые стены и плитка-кабанчик выделяют деревянную тумбу с необычными дверками-жалюзи. Подвесные светильники с двух сторон освещают зону раковины. Геометрический рисунок пола собирает все основные оттенки, присутствующие в этом проекте.
плитка — Ape;
краска — France Decor;
плитка напольная — Atlas Concorde;
душевая стойка, смеситель — Hansgrohe;
тумба для раковины, зеркало — Teak House;
раковина — Hatria;
светильник подвесной — SK design.
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