Американская мечта в российской квартире: интерьер трёшки

Проект этой квартиры выполнили специалисты сервиса Flatplan под руководством главного дизайнера Марии Оганесян. Такой интерьер в стиле американской классики будет уместен и в шикарном особняке, и в небольшой городской квартире. Цветовая группа состоит из спокойных мягких тонов: бежевый, зелёный и кремовые оттенки, которые создают уютную атмосферу. Кажется, здесь будет тепло и уютно каждому!

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Мария Оганесян, руководитель отдела дизайна сервиса Flatplan

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Окончила МГУКИ по специальности «дизайнер интерьера». В прошлом — дизайнер студии «Точка дизайна», сейчас — senior-дизайнер сервиса Flatplan. Принимала участие в стартапе по разработке интерьерных решений Flatplan. Кредо: «Дизайнер должен уметь создавать красивое и функциональное пространство для любого стиля и бюджета».

flatplan.design

Гостиная

Вокруг журнального столика гостиной собрана мягкая мебель — два высоких кресла и глубокий диван отмечают центр комнаты, в котором сформировано место для бесед, настольных игр, просмотра телевизора и чтения. Парные светильники повторяют форму подвеса на кухне, но выполнены из другого материала — каната, более уместного в гостиной зоне.

краска — France Decor;

светильник подвесной — Loft Design;

диван, столик журнальный, кресло, ТВ-тумба, витрина — My Little France.

Кухня

Белая кухня с прямыми филёнками органично дополнена плиткой с фактурой мрамора. На таком фоне удачно выделена столовая группа с деревянным столом на фигурной ножке и стульями, обитыми льняной тканью с крупной фактурой. Композицию завершает светильник, состоящий из двух металлических колец.

краска — France Decor;

фартук из керамогранита — FAP;

полы, керамогранит — Serenissima;

инженерная доска — Arte Tech;

светильник подвесной — Gramercy;

обеденный стол, стулья — Gramercy;

кухонный гарнитур — «Кухни Мария»;

столешница — Corian.

Спальня

Уютная, но лаконичная спальня располагает ко сну и отдыху. Кровать с мягким изголовьем и каретной стяжкой обрамлена деревянными тумбами на резных ножках. У окна — мягкое кресло с геометрическим орнаментом разбавляет нейтральную цветовую гамму. Шторы дополнены необычными подхватами — кожаными ремнями.

краска — France Decor;

светильник подвесной — Loft Concept;

светильник настольный — Julia Grup;

кровать — Gramercy;

тумба прикроватная, консоль, стол письменный — Gramercy;

шкаф — «Белфан».

Детская

Детская подойдёт для детей разного пола и возраста. Она выполнена в светлой гамме с добавлением деревянных фактур. Напольная доска переходит на стену, зрительно расширяя комнату и добавляя ощущения теплоты и уюта. Детское спальное место напоминает кровать из взрослой спальни.

инженерная доска — Finex;

светильник подвесной — Loft Design;

настольная лампа — ARTE LAMP;

кровать — Gramercy;

стол письменный — Etg-Home;

стул — «Филдс»;

чемодан — Loft Design.

Ванная комната

Белые стены и плитка-кабанчик выделяют деревянную тумбу с необычными дверками-жалюзи. Подвесные светильники с двух сторон освещают зону раковины. Геометрический рисунок пола собирает все основные оттенки, присутствующие в этом проекте.

плитка — Ape;

краска — France Decor;

плитка напольная — Atlas Concorde;

душевая стойка, смеситель — Hansgrohe;

тумба для раковины, зеркало — Teak House;

раковина — Hatria;

светильник подвесной — SK design.

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