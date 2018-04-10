«Летающая» мебель — это не то, что вы думаете

Сегодня мы поговорим об индивидуальном, отдельном направлении в дизайне, который условно назовём воздухом. Вы наверняка не раз встречали интерьеры, в которых свободно и легко, много солнца и воздуха и при этом сама обстановка не сведена к глобальному лаконизму.

Главная цель таких интерьеров — не просто соответствовать вашему внутреннему состоянию, но и корректировать его. Каждый предмет мебели — это визуальная и физическая преграда, ограничение. И чем массивнее и основательнее такая преграда, тем сильнее давление, которое мы можем даже не замечать.

При этом мебель облегчённой конструкции (ажурная, просматриваемая насквозь, на ножках и так далее) это ощущение практически нивелирует. Мозг считает: то, что висит в воздухе, можно легко сдвинуть, и не воспринимает это как преграду.

«Летающая» кровать

Поэтому многие так любят стеклянные перегородки, прозрачные стулья и подвешенные кресла. Мы нашли производителя, у которого есть целая линейка мебели подобного рода. Модульные системы Air от итальянской фабрики Lago быстро набрали популярность и продолжают завоёвывать новых поклонников по всему миру.

Знаменитая кровать Air стоит на прозрачных опорах из закалённого стекла, что само по себе производит впечатление. Но если её немного подсветить снизу, кровать тут же превращается в декорацию из космической саги.

Кровать Fluttua от той же фабрики и вовсе стоит на одной ноге. И её совсем непросто разглядеть, благодаря чему эффект невесомости лишь усиливается.

Такие кровати особенно эффектно можно дополнить прикроватными столиками Air с теми же стеклянными стойками или тумбами, крепящимися прямо к стене.

«Парящий» обеденный стол

Психологический аспект — далеко не единственное достоинство такой мебели. Чем легче и тоньше основание, тем проще проводить уборку. Особенно это актуально для кухонь.

Наверное, именно поэтому обеденные столы Air и кухни от Lago всё чаще можно встретить не только в загородных домах, но и в квартирах.

Большой обеденный стол всегда занимает много места и заметно перегружает пространство. Однако об обеденном столе со стеклянными стойками такого не скажешь. Кстати, если столешницу для такого стола подобрать в тон окружающих его стен, он и вовсе может слиться с фоном и совершенно не привлекать внимания.

А вот почему мы советуем выбирать мебель со стеклянными элементами:

Такая мебель впишется в любой стиль, ведь она становится почти невидимой.

Эта мебель визуально освобождает пространство, не загромождает его, потому что выглядит практически прозрачной.

Подсвеченные стеклянные элементы создают дополнительный футуристичный эффект. Не только дети будут в восторге.

Подобного рода мебель из моды не выйдет. Ведь стекло всегда будет актуально.

Мебель на стеклянных стойках способствует более качественной уборке.

Читайте также:

5 простых вопросов, которые нужно себе задать перед покупкой чего-либо для дома

20 эффектных и простых идей декора вашего дома

5 секретных правил декора тумбочки