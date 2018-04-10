Как примирить минимализм и уют: 14 примеров и советы

Если уют и минимализм для вас понятия несочетающиеся, этот материал должен помочь в борьбе со стереотипами. Сегодня мы узнаем тайны уютного минимализма и научимся организовывать его самостоятельно.

Зачем он нам сегодня

Ещё пару лет назад многослойность и отчаянная эклектика были на пике популярности. Интерьеры были похожи на загромождённые сокровищницы: крупные предметы мебели причудливых форм, разнообразный текстиль, обилие многоуровневого света и море аксессуаров.

Всё это было по-своему органично и временами даже очаровательно. Однако быстро сменилось жёстким минимализмом. Люди стали выбирать просторные, практически пустые комнаты, где важнее всего была функциональность. Минимум предметов и максимум смысла, совсем как больнице.

Со временем и это надоело, сейчас нам хочется обрести золотую середину — просторное, функциональное, но при этом уютное пространство для жизни, которое один своим видом расслабляет и уравновешивает. Так как же это сделать?

Функциональная база

Начнём с главного — с функционального центра. Он есть в каждом помещении, и именно от него мы будем двигаться к цели. В спальне таким центром станет кровать, в гостиной — мягкая зона, в столовой — стол и так далее. Эти центры должны быть неоспоримы. Никакие другие предметы мебели или декора не должны перетягивать внимание на себя.

Главная фишка в том, чтобы заставить остальные элементы интерьера работать в качестве поддержки функционально центра. А значит его нужно обозначить визуально, уверенно — одной яркой деталью.

Предметы вокруг будут вторить этой детали, постепенно снижая интенсивность. К примеру, мы выделили кровать ярко-синим покрывалом. На пол постелили ковёр с орнаментом, где виден разбавленный оттенок синего. На противоположной стене висит постер с голубыми деталями, а прямо под ним — консоль мятного оттенка.

Многослойность

Слои с разным рисунком, фактурой или материалами всегда выглядят интересно. Однако очень важно помнить о минимализме и делать акцент не на чередовании крупного и мелкого рисунка, а на более тонких визуальных деталях.

Возьмём всё ту же спальню с синим покрывалом. Предположим, покрывало глубокого морского оттенка выполнено из искусственного меха. Ковёр на полу — без ворса, а по обе стороны от кровати стоят минималистичные тумбы из фактурного дерева. Понимаете логику?

Если нет, то вот пример — подушки на диване. Все они серого цвета, но одна из искусственного меха, другая вышита серебряной нитью, третья вельветовая, а четвёртая — подушка-хамелеон с пайетками.

Аксессуары

Здесь главное держать себя в руках. Ковёр, плед, пара подушек, несколько комнатных растений и два-три постера — этого для гостиной вполне достаточно. Практически весь декор (кроме постеров) функциональный. Статуэтки и фотографии в рамках тоже хорошо впишутся, но только в небольшом количестве и при условии, что они не будут привлекать внимания.

Уютный минимализм похож на танец, нужны чёткие, обдуманные действия, и каждый шаг должен быть осмысленным. Баланс вообще штука сложная, но усилия стоят результата.

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