Тренды маникюра, которые срочно нужно протестировать на себе

Френч

Классический универсальный вариант, не выходящий из моды круглый год. Казалось бы, в чем здесь тренд? Все не так просто! Сама идея френча действительно отнюдь не нова, но из сезона в сезон этот дизайн остается актуален. Секрет в том, что даже привычный френч можно стилизовать под себя и сделать абсолютно уникальным благодаря разнообразию постоянно обновляющихся оттенков, представленных в цветовой палитре салонов. Именно этот фактор помогает френчу всегда оставаться в тренде.

Фольга

Новое течение, которое вам обязательно захочется попробовать — дизайн со сверкающей фольгой. Во-первых, это абсолютный тренд сезона. Во-вторых, дизайн, который получается при помощи использования этой техники можно сравнить с настоящим произведением искусства, и для этого есть три основных причины: уникальность, неповторимость и да, это очень красиво! А главное — фольгу можно сочетать с любым цветом.

Графический дизайн

Полоски, квадраты, точки и треугольники — все те элементы, к которым так часто прибегают самые известные и модные дизайнеры, неизбежно проникли и в nail-индустрию. А это означает, что в этом сезоне на пике популярности среди любительниц эффектного маникюра будут геометрические дизайны и футуристические образы. Не надо стесняться!

Минимализм + nude

Если предыдущий тренд кажется вам чересчур загруженным, попробуйте минималистичный дизайн на нюдовых оттенках. Молочная или бежевая гамма в сочетании с легким декорированием в виде линий и штрихов выглядит ну очень стильно.

Втирка

И последний (но не по значению) бесспорный тренд сезона, плавно перетекающего в летний, — втирка. Все те, кто следит за новыми тенденциями в Instagram, не понаслышке знают, какой фурор произвела техника втирки на ключевых представителей бьюти-индустрии. Невероятные цвета с завораживающими перламутровыми переливами или зеркальный блеск, получающийся с помощью втирки — тенденция, которую смело можно озаглавить фразой must try.