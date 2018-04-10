14 необычных и забавных предметов для дома 

1. Штопор Jester
Штопор Jester, выполненный в виде шута, — модель из коллекции Circus по дизайну Marcel Wanders.
Штопор Jester. Фото: Alessi
2. Фигурки Hoptimist
Эти фигурки будут задорно подпрыгивать в ответ на прикосновение.
Фигурки Hoptimist (от 1400 руб.) Фото: Hoptimist
3. Зеркало Frying Pan Напоминающее сковороду зеркало отлично впишется в интерьер кухни.
Зеркало Frying Pan. Фото: Ghidini 1961
4. Магнитный держатель для скрепок Climber
Отличный аксессуар для хоум-офиса в модном золотом цвете.
Магнитный держатель для скрепок Climber. Фото: Ghidini 1961
5. Роликовый нож Fixie для нарезки пиццы
Нож для пиццы в виде велосипеда — столовый аксессуар, который оценят на любой вечеринке!
Роликовый нож Fixie для нарезки пиццы (1450 руб.). Фото: Doiy
6. Пресс для цитрусовых Sonora
С таким аксессуаром вопрос озеленения кухни можно считать закрытым.
Пресс для цитрусовых Sonora (от 2 тыс. руб.). Фото: Doiy
7. Статуэтка Clown с подвижными элементами
Забавные мелочи внесут позитивные нотки в домашнюю атмосферу. Например, игривые кухонные принадлежности превратят рутинные обязанности по дому в весёлое занятие.
Статуэтка Clown с подвижными элементами (от 2300 руб.). Фото: Lucie Kaas
8. Пуф в виде мороженого
Классное кресло-подушка в виде мороженного с наполнением из шариков полистирола.
Пуф в виде мороженого (14 тыс. руб.). Фото: Woouf!
9. Настольная светодиодная лампа «Крукс»
Минималистичный настольный светильник, напоминающий корову.
Настольная светодиодная лампа «Крукс». Фото: ИКЕА
10. Светильник Mouse
Бренд Seletti славится оригинальным дизайном. Лампа Mouse с основанием в виде мыши, держащей в лапах лампочку, — ещё одно тому подтверждение.
Светильник Mouse (от 6 тыс. руб.). Фото: Seletti
11. Держатель губки для мытья посуды Soap Opera
Этот держатель выполнен в виде оперной певицы, принимающей ванну.
Держатель губки для мытья посуды Soap Opera (от 1200 руб.). Фото: PA Design
12. Яйцерезка-кит Humphrey
Ещё один забавный аксессуар на тему животного мира.
Яйцерезка-кит Humphrey (от 1200 руб.). Фото: PA Design
13. Ситечко для раковины Sinkfin
Ситечко в виде акульего плавника, рассекающего волны.
Ситечко для раковины Sinkfin (от 1 тыс. руб.). Фото: PA Design
14. Ваза Florino
Эту вазу c гнущимися элементами можно не только «посадить» на стол, но и зафиксировать в забавной позе.
Ваза Florino (от 1200 руб.). Фото: PA Design