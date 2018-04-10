14 необычных и забавных предметов для дома

1. Штопор Jester

Штопор Jester, выполненный в виде шута, — модель из коллекции Circus по дизайну Marcel Wanders.

Штопор Jester. Фото: Alessi

2. Фигурки Hoptimist

Эти фигурки будут задорно подпрыгивать в ответ на прикосновение.

Фигурки Hoptimist (от 1400 руб.) Фото: Hoptimist

3. Зеркало Frying Pan Напоминающее сковороду зеркало отлично впишется в интерьер кухни.

Зеркало Frying Pan. Фото: Ghidini 1961

4. Магнитный держатель для скрепок Climber

Отличный аксессуар для хоум-офиса в модном золотом цвете.

Магнитный держатель для скрепок Climber. Фото: Ghidini 1961

5. Роликовый нож Fixie для нарезки пиццы

Нож для пиццы в виде велосипеда — столовый аксессуар, который оценят на любой вечеринке!

Роликовый нож Fixie для нарезки пиццы (1450 руб.). Фото: Doiy

6. Пресс для цитрусовых Sonora

С таким аксессуаром вопрос озеленения кухни можно считать закрытым.

Пресс для цитрусовых Sonora (от 2 тыс. руб.). Фото: Doiy

7. Статуэтка Clown с подвижными элементами

Забавные мелочи внесут позитивные нотки в домашнюю атмосферу. Например, игривые кухонные принадлежности превратят рутинные обязанности по дому в весёлое занятие.

Статуэтка Clown с подвижными элементами (от 2300 руб.). Фото: Lucie Kaas

8. Пуф в виде мороженого

Классное кресло-подушка в виде мороженного с наполнением из шариков полистирола.

Пуф в виде мороженого (14 тыс. руб.). Фото: Woouf!

9. Настольная светодиодная лампа «Крукс»

Минималистичный настольный светильник, напоминающий корову.

Настольная светодиодная лампа «Крукс». Фото: ИКЕА

10. Светильник Mouse

Бренд Seletti славится оригинальным дизайном. Лампа Mouse с основанием в виде мыши, держащей в лапах лампочку, — ещё одно тому подтверждение.

Светильник Mouse (от 6 тыс. руб.). Фото: Seletti

11. Держатель губки для мытья посуды Soap Opera

Этот держатель выполнен в виде оперной певицы, принимающей ванну.

Держатель губки для мытья посуды Soap Opera (от 1200 руб.). Фото: PA Design

12. Яйцерезка-кит Humphrey

Ещё один забавный аксессуар на тему животного мира.

Яйцерезка-кит Humphrey (от 1200 руб.). Фото: PA Design

13. Ситечко для раковины Sinkfin

Ситечко в виде акульего плавника, рассекающего волны.

Ситечко для раковины Sinkfin (от 1 тыс. руб.). Фото: PA Design

14. Ваза Florino

Эту вазу c гнущимися элементами можно не только «посадить» на стол, но и зафиксировать в забавной позе.

Ваза Florino (от 1200 руб.). Фото: PA Design