Как создать интерьер на века с помощью уникальной мебели

Недавно в Москве случилось большое событие — открылась монобрендовая шоу-рум Eichholtz по адресу: Саввинская набережная, д. 12, стр. 6. Но ещё одним важным событием стало появление на открытии самого основателя и идеолога бренда Тео Эйхольца. Нам удалось поговорить с ним об ар-деко, о трендах и о предпочтениях самого Тео.

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Тео Эйхольц, основатель бренда Eichholtz

Владелец и основатель компании, носящей его фамилию. Однажды Тео Эйхольц отправился путешествовать по Востоку и влюбился в аутентичные предметы мебели из Китая, Бирмы, Индии и Таиланда. Так начался бизнес — его небольшая фирма импортировала в Голландию мебель и предметы интерьера из азиатских стран. Но вскоре Тео Эйхольц пришёл к выводу, что настоящий стиль рождается на стыке культур, и начал сам разрабатывать дизайн предметов. Прошли годы, теперь можно с уверенностью сказать, что Eichholtz — компания настолько же международная, насколько и любимая сотнями тысяч покупателей по всему миру. А Тео — один из немногих настоящих законодателей интерьерной моды.

Международный стиль

— Я много путешествую, поэтому мой стиль и моё представление об идеальном интерьере — результат воздействия глобализации. Началось всё с того, что я привозил мебель и декор из восточных стран и продавал у себя на родине в Нидерландах. Но затем мне захотелось, чтобы эти предметы стали более европейскими, чтобы они органично смотрелись в любом интерьере.

Я побывал в Италии, Франции, Великобритании и объединил представление жителей этих и других стран Европы с восточным колоритом. Так мои любимые чёрные китайские комоды трансформировались в современные, но всё с тем же духом Китая. Такой микс, сочетание контрастов и менталитета когда-то лёг в основу ар-деко.

Классика может быть разной

Мне больше нравится не следовать за модой, а просто добавлять новые красивые предметы в свою коллекцию. Я доверяю не трендам, а классике, но ведь и она у каждой страны и каждой эпохи своя. Объединив самые разные классические приёмы, мы получили собственную эксклюзивную мебель, которая при этом остаётся классической, вечной и актуальной всегда.

Эту мебель вы можете использовать в интерьере сейчас, а можете десять, двадцать, пятьдесят лет спустя. Выбрав такой путь, я понял, что у меня найдётся немало последователей, и люди действительно с радостью приобретают нашу мебель. Значит, я прав.

Ар-деко — стиль вне времени

Сейчас я нахожусь в Москве и вижу ар-деко повсюду. Мне удалось посмотреть на множество невероятных зданий, которые были построены сто лет назад, но выглядят современно. Ещё я побывал в вашем метро, и я никогда не видел таких красивых станций, а ведь они оформлены в том же духе, что и моя мебель!

Стилю ар-деко повезло — если, например, рококо мы явно связываем с одной эпохой и редко используем сейчас, то линии и особенности ар-деко уже стали классикой, они нам привычны и понятны. Людям комфортно жить в такой обстановке и будет комфортно ещё долго.

Мебель, которая нравится всем

Если начать пристально изучать нашу мебель, то можно найти в ней чисто классические или чисто современные предметы, или предметы, в которых сливаются черты обоих стилей. Так что наша мебель хороша тем, что её можно использовать в любых интерьерах.

Я заметил, что мы с одинаковым успехом участвуем в знаменитой выставке Maison & Objet в Париже, которая считается более классической, и в миланской Salone del Mobile, которая более современна. Здорово, что нам удалось найти равновесие, ведь теперь каждый отыщет у нас что-то своё!

Дизайн в стиле Eichholtz

Конечно, я слежу за творчеством дизайнеров, мне интересно, в чём мы с ними совпадаем, а в чём расходимся, как они оформляют интерьеры в стиле ар-деко. Это нужно мне, чтобы понимать, в чём нуждаются сейчас люди. Мне очень близок по духу итальянский дизайнер Микеле Бонан — его стиль отражает мои вкусы, он любит современную классику и иногда использует наши предметы в своих работах.

А ещё один из эталонов — это, конечно, Ральф Лоран, только у него американский взгляд на вещи, а у меня европейский. Но всегда интересно сравнивать, миксовать идеи! Да, я поклонник ар-деко, но как дизайнер открыт для всех стилей, комбинирую их и предлагаю готовые интерьерные решения.

Любимые приёмы в интерьере

Моё любимое сочетание оттенков — это чёрный и белый, и по отдельности их использовать мне тоже нравится. Ещё я люблю зелёный, кстати, очень актуальный цвет, и то, как он сочетается с синим, с жёлтым, с металлами. В новой коллекции я использую зелёный цвет, и вы сами можете увидеть, как это красиво.

Что касается мебели Eichholtz, то мне особенно нравятся знаменитые кофейные столики со скрещенными ножками, столики со сдвигающейся столешницей, чтобы внутрь можно было что-нибудь положить. Люблю все наши лампы и светильники вообще, а ещё мебель в стиле милитари с элементами в состаренном дереве. Я считаю, что в каждом интерьере должны быть предметы старины и искусства, которые трудно приобрести или вообще невозможно.

Вдохновение и впечатления

Меня восхищают работы дизайнеров и архитекторов, которые трудились десятки и сотни лет назад. Они вдохновляют меня, я учусь у них, стараюсь находить для их идей современное применение, не хочу, чтобы работы этих авторов забывались как устаревшие. В Москве меня до глубины души поразили «сталинские» высотки — опять же продукт эпохи ар-деко. Да, так сейчас не строят и вряд ли будут строить, но эти здания никогда не устареют и всегда будут источником идей для дизайнеров.

Сейчас я работаю над новой коллекцией мебели из ротанга и потому много времени провожу за книгами и в Интернете, изучая старинные ротанговые изделия. Я увидел так много стульев и столов, сделанных с большой любовью, и я удивляюсь, сколько на свете талантливых людей, которые могут делать нечто уникальное, неподвластное времени и моде. Надеюсь, у меня получится к этому приобщиться.

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