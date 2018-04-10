Черновая отделка: штукатурить стены или монтировать гипсокартон?

Сухой ремонт

Ремонт нашей квартиры мы с мужем начали с гостиной площадью в 26 квадратных метров. Кирпичные стены были практически ровными, поэтому решили выбрать сухой ремонт, то есть отделку стен гипсокартоном.

Расскажем, как мы это делали. Для начала зачистили поверхность стены и заделали герметиком небольшие трещины, чтобы гипсокартон хорошо крепился. Сами листы мы закрепили на полимерную мастику. Вообще зафиксировать гипсокартон можно на гипсовой или цементной основе или на монтажную пену. Правила монтажа и время высыхания указаны на упаковке, но в любом случае это недолго.

Гипсокартон оказался довольно капризным материалом в плане нарезки. Тяжелые и вместе с тем хрупкие листы ломались и крошились, несколько было безнадежно испорчено. Сам монтаж шел сравнительно легко, но сопровождался столбами пыли. С учетом нашего небольшого опыта в ремонте, швы между листами гипсокартона оказались неаккуратными, их впоследствии нам пришлось шпатлевать и шкурить.

Несмотря на не совсем удачное начало, от идеи делать все самостоятельно и применять сухие способы черновой отделки мы не отказались. Дальше мы перешли к ремонту коридора. Здесь нас ждали неровные стены — вещь довольно распространенная даже в самых приличных новостройках. Неровности, которые достигали четырех сантиметров, стали решающим аргументом воспользоваться другой технологией монтажа — на каркас. После очистки стены смонтировали каркас из металлического профиля: располагать вертикальные направляющие нужно в одной плоскости — добиться этого позволит проверка с помощью уровня. Шаг между элементами каркаса сделали 60 см — это половина ширины листа. Сам гипсокартон закрепили к основанию саморезами длиной 25-35 мм. Кстати, полости между направляющими можно использовать для дополнительного утепления.

Каркас из металлического профиля позволил сгладить все огрехи строителей, но «съел» полезное пространство. Есть у этого способа есть еще один недостаток: на стены нельзя вешать тяжелые предметы. Мнение эксперта

Гипсокартон при разных технологиях монтажа полностью закрывает незначительные и крупные дефекты стены и позволяет делать разнообразную чистовую отделку. Но и такой хороший материал имеет свои недостатки. Он обладает менее прочной структурой: на стену из гипсокартона нельзя повесить полку или телевизор. К тому же под ним могут скрываться грызуны и тараканы. Олег Клышко,

прораб

В спальне у нас было две внешних стены дома, поэтому мы решили перестраховаться и утеплить ее, заложив теплоизоляционный материал между стеной и гипсокартоном. В детской комнате применение каркаса и ГКЛ позволило создать встренные ниши и вмонтировать дополнительные светильники.

После завершения монтажа стыки гипсокартонных плит мы проклеили армированной лентой. Можно воспользоваться и бумажной тканью, так называемой серпянкой. Работа с сухой штукатуркой значительно чище по сравнению с традиционным мокрым оштукатуриванием.

Однако главное преимущество гипсокартона заключается в том, что стены сразу после монтажа готовы к отделке. К примеру, если планируете клеить обои, ничего больше не требуется.

Мокрый ремонт Оштукатуривание — способ отделки стен, проверенный годами. Сегодня в строительных магазинах продаются всякие смеси, которые позволяют наносить штукатурку на различные материалы и использовать их в разных комнатах. Можно выбрать готовую смесь или сделать ее самим, что удешевит ремонт. Мы воспользовались готовой.

Мокрую отделку мы применили и в санузле: решили, что перепады температуры и влажность лучше выдержит традиционная штукатурка. К тому же мы планировали купить водонагреватель на 100 литров, а такие тяжести гипсокартон не любит. Можно использовать и влагостойкий ГКЛ. Для выполнения штукатурных работ своими руками нужно иметь солидный опыт и запас времени.

Принцип мокрой черновой отделки заключается в том, что здесь необходимо с безупречной точностью выставить из гвоздей и ниток маяки, которые будут служить ориентиром плоскости стены после выравнивания. Мы так и поступили. Дальше нанесли несколько слоев штукатурки, дав каждому высохнуть не менее суток, затем покрыли стену мелкофракционной финишной штукатуркой.

Мнение эксперта

Для панельных домов оштукатуривание — отличный способ отделки. Если стены деревянные, необходимо предварительно нанести на них металлическую сетку или дранку, однако это удорожает и увеличивает время проведения работ. Плюсы штукатурки: высокая звукоизоляция и огнестойкость, дешевизна и долговечность. Владимир Косарев,

директор строительной компании «Канадский дом»

Изначально мы хотели использовать на кухне сухой ремонт, но выбрали мокрый: подвесные шкафы не позволили применить гипсокартон, ведь они достаточно тяжелые. Кроме того, оштукатуренная поверхность, покрытая декоративной краской и плиткой, крайне устойчива к ударам и истиранию.

Испытав оба способа черновой отделки, мы пришли к выводу, что для разных комнат ее нужно подбирать индивидуально, а где-то даже комбинировать. Там, где хочется скрыть неровности стен, подготовить стены самостоятельно и быстро — выбирайте гипсокартон. В комнатах, где не нужно скрывать коммуникации и существенно исправлять кривизну стен, а также в планах повесить тяжелые полки или телевизор — предпочтите традиционную мокрую штукатурку.

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