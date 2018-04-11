Новая коллекция Uniqlo и JW Anderson в стиле 50-х: вещи, которых не хватает в твоём гардеробе

Первая совместная коллекция Uniqlo и JW Anderson появилась в продаже в осенью прошлого года. А на днях стало известно, что новая весенняя коллекция появится в магазинах Uniqlo «Атриум» в Москве и в петербургской «Галерее» 27 апреля. В специальную линейку в стиле 50-х вошли джемперы, шорты, юбки, сумки и тельняшки. А ещё крутые свободные джинсы. В общем, настоящая находка для тех, кто любит одежду в стиле кэжуал и комфорт.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novaya-kollektsiya-uniqlo-i-jw-anderson-v-stile-50h-veshhi-kotoryh-ne-hvataet-v-tvoyom-garderobe/