Библиотеки хотят подружиться с молодым поколением

В рамках проекта «Точка роста» городские читальни переходят на новый, ориентированный на привлечение молодежи, формат работы. 10 апреля «ВМ» побывала в библиотеке № 227, в которой открылась площадка «Графические истории» с залами в стиле поп-арт и стеллажами комиксов разных лет.

На ней кофта с принтом картины Роя Лихтенштейна, а на губах алая помада — даже внешний вид сотрудников библиотеки выдержан в стиле поп-арт.

— Стараемся выглядеть помолодежному, — поясняет Татьяна. — Такой стиль для нашей библиотеки мы с коллегами выбрали сами.

Стены двух залов выкрашены в красные, желтые и белые цвета, традиционные для поп-арта. По периметру расставлены кожаные алые диваны с декорированными подушками, столы и стулья, которые из винтажной советской мебели после реставрации превратились в яркие акценты и удачно вписались в общий интерьер. На стенах обои из комиксов, копия знаменитого полотна улыбающейся Мэрилин Монро , а на потолке — дискошар.

Один из читальных залов библиотеки предназначен для проведения встреч, тренингов или лекций. Просторное помещение, которое раньше служило книгохранилищем, вмещает больше 50 человек.

Здесь организовали небольшую винил-зону. Посетители в любой момент могут снять со стены понравившуюся пластинку и прослушать ее на раритетном проигрывателе.

— Цель проекта как раз в том, чтобы библиотеки стали культурными площадками, где людям хотелось бы проводить больше времени, — рассказывает заведующая библиотекой Татьяна Мазнева. — У нас бесплатная точка доступа к беспроводным сетям, кофейный автомат, уютные залы, коллекционные издания не только классической литературы, но и комиксов.

Во втором зале проходят занятия творческой студии «Мангака», во время которых читатели учатся рисовать комиксы. Им в библиотеке уделили особое внимание. На отдельных стеллажах можно найти как совсем новые комиксы «Город Грехов» или «Дэдпул», так и экземпляры 1990-х годов. А для самых искушенных в стиле комиксов представлена классика. Например, «Медный всадник» Александра Пушкина.

— Какие-то комиксы мы закупаем сами, — объясняет Татьяна Мазнева. — А что-то приносят читатели. Хотим собрать большую коллекцию. Пока она насчитывает 140 экземпляров.

Изменения, которые произошли в библиотеке, уже приносят свои плоды. Число читателей за последнее время увеличилось на несколько сотен москвичей, большинство из которых молодые люди. Кто-то приходит за учебными пособиями, другие проводят время за чтением любимой книги, удобно устроившись на диванах и креслах.

— Новые люди к нам записываются каждый день, — рассказывает Татьяна Мазнева. — Это очень нас радует, ведь библиотеки стремятся быть интересными, в том числе для молодежной аудитории, соответствовать их запросам, совершенствуя свою обстановку и техническое оснащение. Думаю, что стереотип — молодежь не читает — скоро удастся разрушить.

К концу текущего года тематические залы появятся более чем в 50 городских библиотеках. У каждой из них будут уникальный дизайн, название и книжный фонд.