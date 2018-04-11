Как сделать ремонт и не выйти за рамки бюджета?

Эти советы помогут вам сделать действительно хороший ремонт, а еще — сэкономить на покупке мебели и отделочных материалов.

Планировка квартиры — это план с расстановкой стен, мебели и оборудования. Именно по нему и указанным размерам будет создан реальный интерьер. Уже на стадии проекта минимизируйте количество изделий с нестандартными размерами. Их вам придется делать на заказ, а они всегда стоят дороже. Лучше сделайте ставку на мебель стандартных размеров — она ощутимо сэкономит вам бюджет.

Кстати, план проекта можно сделать самостоятельно с помощью онлайн-планировщиков.

Обозначьте в ней, какие именно работы планируются и во сколько они обойдутся. Наглядная смета поможет найти лазейки для экономии: упростить проект, сделать какие-то работы самостоятельно. К тому же, подписанный документ обезопасит от дальнейшего удорожания работы специалиста. Просто укажите, что цены остаются действительны до окончания строительных работ.

Перепланировка требует согласования проекта в жилищных службах. Для этого необходимо сначала сделать проект в проектной компании, и только после предоставить его в жилищную инспекцию и другие организации по требованию. Это долгий и дорогой процесс, поэтому если ваша цель — сэкономить, перепланировку лучше не начинать.

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Арки, радиусные стены и ниши выглядят эффектно, но ведут к удорожанию проекта. Упрощайте ремонт. Ровные стены и потолок выглядят ничуть не хуже, к тому же такой интерьер не привязан к модным тенденциям и конкретному стилю. Спустя время его будет просто освежить с помощью мебели и аксессуаров.

Взяв некоторые виды работ на себя, можно сэкономить и вписаться в ограниченный бюджет. Поклеить обои, покрасить стены — все это можно сделать самостоятельно. А вот для электрических и сантехнических работ лучше пригласить специалистов.

Совет для ремонта во вторичке: иногда проще обновить старое покрытие, чем постелить новое. К тому же паркетная елочка, кирпичная стена или старинная лепнина могут стать отправной точкой в создании интерьера в определенном стиле.

Сначала отделка, потом покупка мебели. Это правило поможет вам закончить чистовые работы в срок и в соответствии с бюджетом. Мебель можно купить уже после.

Отреставрированный старый комод или стул может добавить интерьеру шарма и минимизировать траты на новую мебель.

Мебель на заказ или из шоу-румов стоит дороже типовых моделей из масс-маркета, поэтому придется выбирать второе и проявлять фантазию. Вдохновитесь примером Веры Тарловской: архитектор преобразила типовую кухню из ИКЕИ с помощью эффектного фартука и новых ручек из H&M Home.

Глобальные сейлы помогут купить мебель, аксессуары и отделочные материалы с большой скидкой. Даже один рулон дорогих обоев вы сможете применить в интерьере, сделав, например, акцентную стену. И бюджет не пострадает.

На обложке дизайн-проект Веры Тарловской.