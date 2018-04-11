Ремонт кухни: 10 распространенных ошибок

Кухня — пространство, где царит уют и тепло. При самостоятельном проектировании предусмотреть все до мелочей получается не всегда: наша статья поможет избежать в будущем стресса и лишних трат.

Важно грамотно спланировать область «рабочего треугольника»: мойка, плита, холодильник. Минимальное расстояние между раковиной и плитой — 60 см, свободная поверхность для раздачи и сервировки блюд — 50–60 см.

Как спланировать места для розеток: посчитайте количество своих бытовых приборов и прибавьте к полученному числу 20–25%.

Заранее продумайте освещение над варочной зоной, а также вдоль кухонного гарнитура, над верхними шкафчиками и над обеденной зоной — света должно быть достаточно даже в вечернее время.

Несмотря на то что холодильная камера имеет защиту от перегрева, одна из сторон холодильника всегда будет нагреваться. Такая ошибка может привести к выходу компрессора из строя.

Заранее продумайте ящики внутри столешницы. Заметьте: выдвижные механизмы ящиков намного удобнее, чем глубокие тумбы со стандартными дверцами. В быту они менее практичны, и все, что находится в глубине, может не использоваться годами.

На пол может падать посуда и даже бытовая техника, которая может повредить покрытие. Лучший вариант для кухни — линолеум, керамическая плитка, ламинат и пробковый пол.

Встроенная техника на кухне должна находиться на удобной высоте. Оптимальный вариант — встроить технику в высокий пенал на высоте от 40 до 80 см над уровнем пола.

Кухонный фартук подвержен загрязнениям и воздействию тепла, не стоит красить его обычной краской и клеить на него обои. Лучший вариант отделки — декоративная плитка или кирпич.

Мраморная столешница имеет свойство впитывать в себя всю грязь и быстро может потерять свой внешний вид.

Теплые полы на кухне нельзя устанавливать под кухонным гарнитуром и холодильником. Заранее продумайте расстановку мебели на кухне и сделайте теплые полы только там, где это будет необходимо.