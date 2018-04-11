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Ремонт кухни: 10 распространенных ошибок
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Ремонт кухни: 10 распространенных ошибок 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Кухня — пространство, где царит уют и тепло. При самостоятельном проектировании предусмотреть все до мелочей получается не всегда: наша статья поможет избежать в будущем стресса и лишних трат.
Важно грамотно спланировать область «рабочего треугольника»: мойка, плита, холодильник. Минимальное расстояние между раковиной и плитой — 60 см, свободная поверхность для раздачи и сервировки блюд — 50–60 см.
Как спланировать места для розеток: посчитайте количество своих бытовых приборов и прибавьте к полученному числу 20–25%.
Заранее продумайте освещение над варочной зоной, а также вдоль кухонного гарнитура, над верхними шкафчиками и над обеденной зоной — света должно быть достаточно даже в вечернее время.
Несмотря на то что холодильная камера имеет защиту от перегрева, одна из сторон холодильника всегда будет нагреваться. Такая ошибка может привести к выходу компрессора из строя.
Заранее продумайте ящики внутри столешницы. Заметьте: выдвижные механизмы ящиков намного удобнее, чем глубокие тумбы со стандартными дверцами. В быту они менее практичны, и все, что находится в глубине, может не использоваться годами.
На пол может падать посуда и даже бытовая техника, которая может повредить покрытие. Лучший вариант для кухни — линолеум, керамическая плитка, ламинат и пробковый пол.
Встроенная техника на кухне должна находиться на удобной высоте. Оптимальный вариант — встроить технику в высокий пенал на высоте от 40 до 80 см над уровнем пола.
Кухонный фартук подвержен загрязнениям и воздействию тепла, не стоит красить его обычной краской и клеить на него обои. Лучший вариант отделки — декоративная плитка или кирпич.
Мраморная столешница имеет свойство впитывать в себя всю грязь и быстро может потерять свой внешний вид.
Теплые полы на кухне нельзя устанавливать под кухонным гарнитуром и холодильником. Заранее продумайте расстановку мебели на кухне и сделайте теплые полы только там, где это будет необходимо.
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