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Проект недели: квартира с вместительными системами хранения
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Проект недели: квартира с вместительными системами хранения 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
По сути в этой квартире живут и бывают в гостях три поколения одной семьи. Чтобы угодить всем, автор проекта зонировал пространство на общественное и приватное, сделал ставку на долговечные натуральные материалы, спроектировал эксклюзивную мебель и оставил заказчикам возможность менять настроение интерьера с помощью декора.
В этой квартире будет жить семейная пара с тремя маленькими дочками. К ним периодически приезжают бабушки, дедушки, поэтому перед архитектором Шамсудином Керимовым стояла задача создать пространство, комфортное для всех поколений семьи.
Площадь квартиры позволила удобно зонировать пространство: появилась объединенная кухня-гостиная, спальня родителей, просторная детская и кабинет, где можно при необходимости разместить гостей. Также для удобства обустроили три санузла.
«Заказчики приходят к нам за нашим фирменным стилем — простым и функциональным, с интересными фишками в отделке, — рассказывает автор проекта. — Здесь мы использовали натуральный камень, дерево и оформили стену в изголовье из алькантары (искусственной замши). В гостиной привлекает внимание стена из металлических гексагонов. Металлическую плитку мы также использовали в детской ванной».
Сделали ставку на закрытые системы хранения, чтобы создать лаконичный интерьер. В детской есть отдельная гардеробная, в спальне с ее функцией справляется шкаф. В гостиной использовали интересный прием: за кухонным гарнитуром со стороны прихожей спроектировали шкаф для верхней одежды. Двери с эффектом перфорации нашли у бренда Rimadesio.
Большую часть мебели будут делать на заказ в столярной мастерской. Вся остальная мебель — из Италии. «Аксессуары в этом проекте не играют ключевую роль, — говорит Шамсудин Керимов, — Интерьер может жить и без него. Но с декором пространство становится более атмосферным, поэтому, конечно, мы добавим немного акцентов, чтобы пространство выглядело законченным».
Холл Отделка: краска, Benjamin Moore; керамогранит, Mirage Напольное покрытие: Mirage Освещение: Panzeri
Гостиная Отделка: краска, Benjamin Moore; мозаика из металла. Напольное покрытие: Mafi Мебель: Flexform, Мinotti Ковер: Kover Buro Освещение: Panzeri
Спальня Отделка: Alcantara Напольное покрытие: Mafi
Детская Отделка: Benjamin Moore Напольное покрытие: Mafi Мебель: Lago
Кухня Напольное покрытие: Mafi Мебель: Cesar Бытовая техника: Gaggenau
Ванная комната Отделка: керамогранит, Mirage; плитка из металла, Porcelanosa Мебель: Antonio Lupi Санфаянс: Cielo, Antonio Lupi Смесители: Gessi
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