В тренде: самые модные крупные серьги на весну

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Эти серьги уже успели примерить все модные инфлюенсеры мира. А найти их можно в Zara. Длинные серьги из цветных геометрических фигур станут идеальным дополнением для любого наряда. Мы видим их с белым летящим платьем и соломенной шляпой.

Дерево

Эти серьги отлично составят компанию вашим повседневным нарядам. Их можно носить с однотонными футболками и рубашками или даже сочетать с платьями и блузами со сложным принтом.

Золото

С золотыми украшениями очень сложно промахнуться. Они подходят подо все, а сейчас этот материал и цвет еще и в тренде. Выбирайте серьги с замысловатым дизайном или актуальные прямоугольные формы.

Цветные

Для любителей экспериментов есть и яркие разноцветные модели. Пара таких серег украсит даже самый серый и пасмурный день!

Пластик

Самый модный материал сезона можно носить и в виде украшений. Так вы и в тренде останетесь, и не придется ходить в полупрозрачных сапогах или плаще (хоть нам и очень нравится это все). Эти серьги Mango благодаря универсальности цвета и формы будут отличным дополнением и к образам на каждый день, и на выход.