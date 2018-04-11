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В тренде: самые модные крупные серьги на весну
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В тренде: самые модные крупные серьги на весну 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
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Эти серьги уже успели примерить все модные инфлюенсеры мира. А найти их можно в Zara. Длинные серьги из цветных геометрических фигур станут идеальным дополнением для любого наряда. Мы видим их с белым летящим платьем и соломенной шляпой.
Дерево
Эти серьги отлично составят компанию вашим повседневным нарядам. Их можно носить с однотонными футболками и рубашками или даже сочетать с платьями и блузами со сложным принтом.
Золото
С золотыми украшениями очень сложно промахнуться. Они подходят подо все, а сейчас этот материал и цвет еще и в тренде. Выбирайте серьги с замысловатым дизайном или актуальные прямоугольные формы.
Цветные
Для любителей экспериментов есть и яркие разноцветные модели. Пара таких серег украсит даже самый серый и пасмурный день!
Пластик
Самый модный материал сезона можно носить и в виде украшений. Так вы и в тренде останетесь, и не придется ходить в полупрозрачных сапогах или плаще (хоть нам и очень нравится это все). Эти серьги Mango благодаря универсальности цвета и формы будут отличным дополнением и к образам на каждый день, и на выход.
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